به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «به کجا میرویم؟» با نویسندگی و کارگردانی رضا مجلسی پس از کسب موفقیت در فستیوال فیلم سبز چین، حالا به جشنواره محیط زیستی گرین ویژن (Green Vision) روسیه راه یافته است.
این فیلم مستند که درباره مشکل پسماند و تبعات زیست محیطی ناشی از آن هشدار میدهد، توانسته وارد بخش رقابتی بیستودومین دوره فستیوال فیلم محیط زیستی گرین ویژن شود که از روز بیستویکم نوامبر آغاز شده و تا روز بیستوچهارم این ماه در شهر سنپترزبورگ ادامه خواهد داشت.
کمیته روسی «استفاده از طبیعت، حفاظت از محیط زیست و امنیت اکولوژیکی» هر سال این فستیوال را برگزار میکند و شهر سنپترزبورگ روسیه نخستین شهری بود که در سال ۱۹۹۶ میزبان یک فستیوال فیلم محیط زیستی شد. اهداف اصلی این فستیوال معرفی بهترین فیلمهای محیط زیستی از سراسر دنیا به مخاطبان روس و همچنین پر کردن شکافهای موجود در این زمینه در سینمای روسیه بود چون در دهه نود میلادی پول و تجربه بسیار کمی برای ساختن فیلمهای این چنینی در روسیه وجود داشت.
در اواسط ماه مهر فیلم «به کجا میرویم؟» موفق به کسب جایزه نقره بخش فیلمهای کوتاه جشنواره مقابله با تغییرات اقلیمی چین (HCCFF) شد که شامل جایزهای نقدی به ارزش ۸ هزار رنمینبی چین (۱۲۰۰ دلار) هم میشد.
این فیلم مستند تاکنون در جشنواره های ایندیوایز میامی آمریکا، جشنواره صداهایی از آب بنگلور هند، جشنواره فیلم های توریستی لتونی، جشنواره فیلم کوارازاته مراکش، جشنواره فیلم سبز ایران، جشنواره «سینماحقیقت» انتخاب شده و ۲ جایزه دیپلم افتخار از جشنواره بین المللی فیلم رشد (۱۳۹۵) و بهترین پژوهش فیلم از جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت ۱۳۹۶ (در بخش اساتید) را دریافت کرده است.
همچنین فیلم مستند «به کجا می رویم؟» به بخش مسابقه جشنواره مستند ساردینیا (زندگی پس از نفت) ایتالیا که از ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر برگزار می شود، نیز راه یافته است.
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