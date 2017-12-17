آمریکا با موضوع بیت المقدس شکست داعش را به حاشیه برد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر یکشنبه در نشست بافعالان رسانه ای گلستان اظهار کرد: استان گلستان یکی از استان های فعال کشور در حوزه خبررسانی است.

وی افزود: موضوع افکار عمومی به عنوان مولفه قدرت نقش تعیین کننده ای پیدا کرده و حتی کشورها برای حملات نظامی هم از آماده سازی افکار عمومی استفاده می کنند.

سردار شریف ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که آمریکایی ها خواستند به صدام و کشور عراق حمله کنند موضوع سلاح های شیمیایی کشور عراق را مطرح کردند اما بعد از جنگ هیچ صحبتی از وجود این سلاح ها مطرح نشد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران اظهار کرد: تمام رسانه ها در دنیا صاحبانی دارند و رسانه بدون صاحب نداریم چرا که هر رسانه ای برای هدفی طراحی شده است و آن رسانه برای رسیدن صاحب رسانه به اهدافش حرکت می کند.

وی گفت: رسانه ای به اسم بی طرف در دنیا وجود ندارد واین واقعیت موجود است و اگر رسانه ای ادعای بی طرفی کرد صرفا ادعا کرده است.

سردار شریف اظهار کرد: برای مقابله با رسانه های عمومی باید سطح سواد رسانه ای خود را افزایش دهیم و صره را از ناصره تشخیص دهیم.

وی ادامه داد: فردی که در جامعه رسانه ای فعالیت می کند باید به تاریخ کشور حداقل از دوره پهلوی اول تاکنون مسلط باشد چراکه اگر اطلاعی از اتفاقات رخ داده در کشور نداشته باشد خطا رفته است.

سردار شریف افزود: نباید با جوانان و دانشجویانی که سوالاتی در رابطه با انقلاب و علت های انقلاب کردن می پرسند جر و بحث کرد چرا که تقصیر ازماست که نتوانسته ایم حداقل اطلاعات را به نسل جوان منتقل کنیم.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اظهار کرد: باید به نسل جوان از رشادت های رخ داده در کشور گفت به عنوان مثال برای جدا نشدن کردستان از کشور از استان اصفهان تنها ۵ هزار شهید تقدیم انقلاب شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی رسانه ها تبدیل کاه به کوه و برعکس است، افزود: اتفاقات مربوط به سال ۸۸ تنها هزینه مادی در بر نداشت بلکه حیثیت و کارآمدی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود.

سردار شریف ادامه داد: دنیا یک رسانه است و دولت آمریکا اجازه نداد شکست داعش بیش از یک هفته در صدر اخبار جهان باشد و با تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل این شکست را به حاشیه برد و قطعا طی روزهای آینده برای به حاشیه راندن این موضوع هم مبحث دیگری را مطرح می کنند.

سردار شریف گفت: جریان رسانه ای دنیا برای مقابله با انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است چراکه گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان ارزشی و منحصر به فرد است و اگر اشکالی در این زمینه وجود دارد مربوط به عملکرد هاست.

وی اظهار کرد: رسانه ها باید تلاش کنند اعتماد مردم را با ارائه درست اطلاعات به دست بیاورند.