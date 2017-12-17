تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی وضعیت رشته ها در بازی های آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی به ریاست مسعود مسعود سلطانی فر و با حضور رئیس کمیته ملی المپیک در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.

کیومرث هاشمی در پایان این جلسه گفت: این نشست در راستای ادامه جلسات با فدراسیون هایی بود که اعزام آنها به بازی های آسیایی با ابهام مواجه است. روسای سه فدراسیون تنیس، اسکواش و بولینگ امروز توضیحاتشان را در این خصوص ارائه کردند.

وی افزود: این ارزیابی ها ادامه خواهد داشت و بنا شد کارگروهی سه نفره متشکل از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و رشته های مورد بررسی تشکیل تا رصد اولیه انجام شود و بر مبنای موضوعات مطروحه در جلسه تا حدود 45 روز آینده گزارش کارگروه ارائه و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص جلسات آینده با روسای رشته های مدال آور در بازی های آسیایی گفت: در خصوص این فدراسیون ها هم با بررسی تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد تا کاروانی کیفی به بازی های آسیایی اعزام گردد و بهترین نتایج اخذ شود.

هاشمی در خصوص سیاست ستاد عالی بازی های آسیایی برای اعزام رشته های حمایتی به جاکارتا گفت: تا به امروز تصمیم مبنی بر اعزام رشته های کیفی و مدال آور بوده اما طبیعی است که در آینده سیاست را ستاد مشخص خواهد کرد و ما هم تابع هستیم.