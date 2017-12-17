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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۵

به دلیل آلودگی هوا؛

مدارس تهران فردا تعطیل است

مدارس تهران فردا تعطیل است

به دلیل آلودگی هوا مدارس استان تهران فردا دوشنبه در همه مقاطع به غیر از فیروزکوه، پردیس و دماوند تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی معاون استاندار تهران گفت: فردا دوشنبه مدارس همه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستان های پردیس ، دماوند و فیروزکوه تعطیل است.

در جلسه کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوا که بعد از ظهر یکشنبه به ریاست حسن کریمی، معاون فنی عمرانی استاندار تهران تشکیل شد، مصوب شد مهدهای کودک، پیش دبستانی و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس استان تهران به غیر از دماوند ، فیروزکوه و پردیس دوشنبه تعطیل شوند.

معاون عمرانی استانداری تهران همچنین در تشریح مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: نهایتا در این جلسه مقرر شد طرح زوج و فرد فردا دوشنبه با همکاری پلیس راهور از مقابل درب منازل اجرا خواهد شد و فروش روزانه مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک تا پایان هفته ممنوع اعلام شد.

معاون استاندار افزود: همچنین فعالیت معادن شن و ماسه همچنان ممنوع است، و کامیون ها نیز امکان تردد در تهران تا روز چهارشنبه را ندارند.

 رییس کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در پایان افزود: همکاری مدیران در موافقت با مرخصی بانوان و مادران شاغل در استان تهران در روز دوشنبه از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 4174983

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    نظرات

    • داود ضاربی IR ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
      1 0
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      به صدای واضح می گویم برای حل بحران ترافیک و آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به جریان ضاربی به صورت جدی بیاندیشید .
    • سیما IR ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
      2 0
      پاسخ
      تعطیل کنید دیگ همه ی مدارس تهرانو. تعطیل کردید غیر بومهن و پردیس خوب فردا میخوایید تعطیل کنید الان تعطیل والااا بخوداا
    • علی IR ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      پس دانشگاه چی؟
    • مهسا IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      اگر مسئولین در بطن جامعه زندگی کنند: مشکل آلودگی و بسیاری دیگر از مشکلات اجتماعی و اقتصادی حل خواهد شد.
    • گل بانو US ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      5 0
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      بابا تا آخر هفته رو تعطیل کتید بزارید مردم برن از تهران بزارید برن شهرستاناشون بخدا اینطوری الودگی خیلی خیلی کم میشه
    • فرشید علی دوست IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      1 0
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      با سلام، بی زحمت تعطیلی تا آخر هفته اعلام کنید ملت از تهران خارج بشن. تا یه کم آلوگی کم بشه.
    • محمد سجاد IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      5 0
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      میشه اعلام کنید فردا تعطیل است یا نه
    • yasin IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      2 0
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      با سلام میخواستم بگم من به دلیل الودگی هوا مریض شدم و نمیتونم به کار هایم برسم لطفا تعطیل کنید
    • حسین عباسی IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این هفته خواهشا تعطیل کنید تا مردم کمی از تهران برن و آلودگی از بین بره دوشنبه تعطیل شد سه و چهار و پنج شنبه رو در تهران تعطیل کنید.
    • سارا جهانبخش IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لطفا اگر میشه تا آخر هفته تعطیل کنید چون اکثریت بچه های ما تو مسیر مدرسه تا خونه بدلیل آلودگی بسیار مریض هستن و تازه مریضی اونها بیشتر میشه و این تعطیلی تازه باعث میشه امتحانات خودشون هم بخونن
    • علی IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      فقط ابتدایی ها آدمن باید تعطیل بشن
    • امیر حسین IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      0 0
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      بیایید این دو روزم تعطیل کنید خلاص
    • تارا IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      تورو خدا اگه زحمتتون نمیشه تا آخر هفته تعطیل کنید تا مردم برن مسافرت و آلوگی هوا کمتر شه حداقل یکم بتونیم نفس بکشیم
    • اا IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      چهارشنبه رو هم‌ تعطیل کنید باشه؟!
    • متین IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • فاطمه IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      میشه به فکر والدینی باشن که بچه هاشون تعطیله و خودشون سر کار
    • علی عرفاوی IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      0 0
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      چرا مگر بچه های پرند ادم نیستن که پرند را تعطیل نمیکنین والا مریض شدیم
    • افسانه IR ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
      1 0
      پاسخ
      پس دبیرستانیا چی
    • ابولفضل حکیمی IR ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تورو خدا 3شنبه و 4شنبه رو تعطیل کنید

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