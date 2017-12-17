مدارس تهران فردا تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی معاون استاندار تهران گفت: فردا دوشنبه مدارس همه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستان های پردیس ، دماوند و فیروزکوه تعطیل است.

در جلسه کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوا که بعد از ظهر یکشنبه به ریاست حسن کریمی، معاون فنی عمرانی استاندار تهران تشکیل شد، مصوب شد مهدهای کودک، پیش دبستانی و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس استان تهران به غیر از دماوند ، فیروزکوه و پردیس دوشنبه تعطیل شوند.

معاون عمرانی استانداری تهران همچنین در تشریح مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: نهایتا در این جلسه مقرر شد طرح زوج و فرد فردا دوشنبه با همکاری پلیس راهور از مقابل درب منازل اجرا خواهد شد و فروش روزانه مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک تا پایان هفته ممنوع اعلام شد.

معاون استاندار افزود: همچنین فعالیت معادن شن و ماسه همچنان ممنوع است، و کامیون ها نیز امکان تردد در تهران تا روز چهارشنبه را ندارند.

رییس کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در پایان افزود: همکاری مدیران در موافقت با مرخصی بانوان و مادران شاغل در استان تهران در روز دوشنبه از دیگر مصوبات این جلسه بود.