تمایل ایران به گسترش مناسبات نظامی با کشورهای دوست و همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز امیر حسین خانزادی با وابستگان نظامی کشورهای مختلف در ایران دیدار کرد.

این مراسم طبق برنامه سالیانه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور گرامیداشت سالروز هفتم آذر و به منظور تعامل سازنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و هم پیمان برگزار شد.

این ۲۵ وابسته نظامی خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از 3 قاره آمریکا، اروپا و آسیا و از کشورهای ارمنستان، برزیل، ایتالیا، آذربایجان، اندونزی، ژاپن، یونان، آلمان، اتریش، لهستان، بلغارستان، عمان، سوریه، چین، تاجیکستان، بلغارستان، قزاقستان، هند، اوکراین، اسلواکی، ترکمنستان، ترکیه، روسیه ،کره شمالی و لهستان بودند.

در این دیدار رسمی علاوه بر وابستگان نظامی کشورهای دوست و هم پیمان با جمهوری اسلامی ایران، مقامات عالی رتبه ای از ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح حضور داشتند.

امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار وابستگان نظامی کشورهای مختلف در ایران اظهار داشت: «دریا» همواره در تفکر و فرهنگ ایرانیان، سرچشمه برکت، رونق اقتصادی و ایجاد روابط بین المللی با رعایت احترام متقابل بوده است. بخش عظیمی از آب‌های کره زمین میراث مشترک بشریت است و اقیانوس‌ها و آب‌های بین‌المللی عرصه لازم برای گفت‌وگوی ملت‌ها و تبادل فرهنگ‌های ملل‌های مختلف را فراهم آورده و دریاها می‌توانند عرصه مشترک همکاری و روابط انسانی بیشتر را به دور از هرگونه تعصب برای بشر به ارمغان آورند.

وی افزود: همانطور که همه ما می‌دانیم دریا فرصت بزرگی برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. دریا برای کشورهای دریایی و به ویژه تمدن‌های دریایی عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلی نیست که منافعی در دریا نداشته باشد؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری فرموده‌اند منافع دریا متعلق به همه است و امکانات دریایی پر برکت متعلق به ملت‌هاست و چگونه می‌شود از این برکت به نفع کشور استفاده نکرد.

امیر خانزادی بیان داشت: پس از دفاع مقدس و با آغاز دوران سازندگی، نیروی دریایی ضمن حضور در دریا، تامین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی کشور و تضمین امنیت چرخه اقتصاد ملی از طریق دریا را با ورود به عرصه سازندگی و ساخت تجهیزات دفاعی در طیف‌های گوناگون شامل شناورهای تندرو، ناوهای موشک انداز، ناوشکن‌ها و زیردریایی‌ها، گام‌های اساسی در زمینه‌ی استقلال دفاعی برداشته است.

فرمانده نداجا ادامه داد: با وجود تحریم‌های سنگین نظامی، نه تنها شناورها و تجهیزات پروازی و راهبردی نیروی دریایی از طریق تعمیرات اساسی بومی‌سازی شده و در بالاترین سطح آمادگی نگهداری می‌شوند، بلکه با عبور از مرز دانش و ساخت تجهیزات دفاعی، امروز نیروی دریایی با بزنامه‌ریزی بلندمدت از نیروی دریایی آب‌های سبز به نیروی دریایی آب‌های آبی تبدیل شده است و با حضور پیوسته و اثربخش در دریاهای آزاد، در مقیاس جهانی عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: در این فرآیند همزمان با برگزاری رزمایش‌های تخصصی، رزمایش‌های بزرگ دریایی و رزمایش‌های مشترک، قدرت دفاعی و توان بازدارندگی کشور در دریا ارتقا داده شده و توانایی جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت مناطق دریایی تحت حاکمیت و همکاری با کشورهای دوست و همسایه به اثبات رسیده است.

فرمانده نیروی دریایی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش به عنوان یکی از اعضای سمپوزیوم فرماندهان نیروهای دریایی اقیانوس هند عهددار فرماندهی دوره ای آن در سال ۲۰۱۸ است ادامه داد: نیروی دریایی با اعزام ناوگانهای صلح و دوستی به اقیانوس اطلس، هند ، مدیترانه ، دریای سرخ و دریایی خزر و بازدید از بنادر کشورهای دوست و همسایه بستر توسعه و تحکیم روابط را فراهم آورده است.

خانزادی در ادامه با تاکید بر اهمیت دریا در قرن حاضر و آینده افزود: بزخی دانشمندان قرن آینده را قرت کوری دریا می دانند از این رو افزایش تعامل و به اشتراک گزاری اطلاعات برای آگاهی از محیط دریا و دست یابی به امنیت جمعی بسیار اهمیت دارد بر این اساس نیروی دریایی ارتش ایران آمادگی خود را برای توسعه تعاملات در ضمیمه های آموزش و تبادل اطلاعات و بازدید ناوگروه ها با همه کشورهای دوست با هدف امنیت پایدار دریایی اعلام می کند و براین باور است امنیت منطقه به دست کشورهای همسایه تامین می شود و نیازی به حضور بیگانگان ندارد.

وی ادامه داد : در پایان مایلم پیام صلح و دوستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمایل نیروهای مسلح کشورم به همکاری و گسترش روابط و مناسبات نظامی را به همراه سلام گرم خودم را به مقامات و فرماندهان نظامی کشور مطبوع خود ابلاغ کنید .