اجرای سند تحول بنیادین در دولت یازدهم روند صعودی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش ازظهرامروز، مهدی نوید ادهم درگردهمایی یک روزه مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان های کشوردراردوگاه شهید باهنر تهران، اظهارکرد: دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش ، وظیفه نظارت بر حسن اجرای مصوبات و قوانین آموزش وپرورش و هم چنین تصویب قوانین لازم برای اجرای سند تحول بنیادین را برعهده دارد.

وی با بیان این که درطول این سال ها، مسئولین آموزش وپرورش به دنبال ایجاد تغییر وتحول درآموزش و پرورش بوده‌اند، تصریح کرد: پس از تصویب سند تحول بنیادین، برای اجرای سند باید درکل کشور، عزم ملی ایجاد شود، زیرا اجرای آن فقط مطالبه درون آموزش وپرورش نیست، بلکه از بیرون از ساختار آموزش و پرورش هم شخصیت‌هایی نظیر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس و دیگر نهادها نیز بر اجرای سند تأکید دارند.

نوید ادامه‌ داد: باید محتوای سند برای همگان تبیین شود، این امر در درون آموزش وپرورش با برگزاری دوره ها وکارگاه های آموزشی و در بیرون از این سیستم با برگزاری جلسات منظم امکان پذیر می باشد و می‌تواند یک گام به جلو در اجرای سند باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با بیان اینکه تمام زیرنظام های سند تحول بنیادین تدوین شده است، خاطرنشان کرد: براساس این که بدانیم کدام یک از اقدامات و برنامه های آموزشی در راستای اجرای سند تحول بنیادین شرکت می کند، باید به مفاهیمی مانند، «تمرکززدایی»، «مدرسه محوری»، «رویکردفرهنگی تربیتی»، «مشارکت پذیری» و«تنوع بخشی » در مسائل آموزشی در برنامه ها توجه کنیم.