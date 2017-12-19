۲۹۱ مددجوی شهرستان بوشهر خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی مهیمنیان‌پور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد اظهار داشت: یکی از کارهای مهم کمیته امداد به منظور رفع مشکلات خانوارهای نیازمند و کاهش آسیب های اجتماعی ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای مددجویان تحت حمایت است تا به خودکفایی اقتصادی برسند.

وی افزود: کمیته امداد از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای مددجویان به آنها تسهیلات اشتغالزایی اعطاء می کند و سپس با نظارت و ارائه مشاوره به مجریان طرح ها، خانواده های تحت حمایت را به سمت خود اتکایی سوق می دهد.

مهیمنیان پور با تاکید بر اینکه کمیته امداد به مددجویان مهارت دیده و دارای طرح توجیهی تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می کند گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۵۴ نفر مددجو آموزش های مهارت شغلی را از سوی فنی و حرفه ای فرا گرفتند و پس از آن تسهیلات راه اندازی کسب و کار دریافت کردند.

رئیس کمیته امداد شهرستان بوشهر خاطر نشان کرد: در سال جاری ۲۹۱ نفر مددجوی تحت حمایت به مرحله خودکفایی اقتصادی رسیدند که از این تعداد ۱۶۸ نفر مددجوی زن و ۱۲۳ نفر مرد هستند.

وی با بیان اینکه این مددجویان در رشته های صیادی، حمل و نقل، خدمات، فرش و گلیم و صنایع دستی به کار مشغول هستند، گفت: ۲۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برای این مشاغل هزینه شده است که ۷ میلیارد و ۱۶۰ میلیون آن از منابع امدادی، ۱۶ میلارد و ۶۹۰ میلیون ریال منابع بانکی و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به صورت تلفیقی بوده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان بوشهر در پایان با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال گام مهمی در توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه است،: برای تحقق این امر از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل توقع داریم تا با تعامل و همکاری بیش از پیش یاریگر کمیته امداد در دستگیری از خانواده‌های بی‌بضاعت باشند.