۱۵۰۰ نفر در بخش پرورش زنبور عسل فعالیت می کنند

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ نفر در بخش پرورش زنبور عسل فعالیت می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر در چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۵۰ هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم عسل در این استان تولید شد.
وی ادامه داد: پرورش زنبورعسل یکی از ظرفیتهای مهم استان چهارمحال و بختیاری است که باید از این ظرفیت برای توسعه بیشتر این حرفه استفاده کرد.
پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه داده می شود
عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری بهواسطه داشتن خواص درمانی از بهترین عسلهای تولیدی سطح کشور به شمار میرود که بازارپسندی بسیار بالایی دارد.
وی افزود: سندتوسعه زنبورداری دراستان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: به دنبال افزایش ۱۰ هزار کلنی زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری هستیم.
وی اظهار داشت: بهره گیری از مراتع سرسبز برای توسعه زنبور داری در این استان باید مورد توجه قرار بگیرد.
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