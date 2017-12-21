۱۵۰۰ نفر در بخش پرورش زنبور عسل فعالیت می کنند

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ نفر در بخش پرورش زنبور عسل فعالیت می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر در چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۵۰ هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم عسل در این استان تولید شد.

وی ادامه داد: پرورش زنبورعسل یکی از ظرفیت‌های مهم استان چهارمحال و بختیاری است که باید از این ظرفیت برای توسعه بیشتر این حرفه استفاده کرد.

پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه داده می شود

عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری به‌واسطه داشتن خواص درمانی از بهترین عسل‌های تولیدی سطح کشور به شمار می‌رود که بازارپسندی بسیار بالایی دارد.

وی افزود: سندتوسعه زنبورداری دراستان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: به دنبال افزایش ۱۰ هزار کلنی زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری هستیم.

وی اظهار داشت: بهره گیری از مراتع سرسبز برای توسعه زنبور داری در این استان باید مورد توجه قرار بگیرد.