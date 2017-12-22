قیمت برخی اقلام اساسی افزایش یافت/«وقتی همه خواب بودند»!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرد که دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست که کالایی را گران کند و یا اجازه گرانفروشی به کسی بدهد؛ این سخنان در حالی مطرح شد که مدتی است قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار افزایش پیدا کرده و روند رشد قیمت این اقلام همچنان ادامه دارد؛ کالاهایی که در سبد هزینه خانوار نقش مهمی دارند.

لبنیات بی سر و صدا گران شد

گزارش های میدانی خبرنگار مهر حاکی است که اکثر برندهای لبنی، قیمت فرآورده های خود را حدود ١٠ درصد افزایش داده اند؛ در همین زمینه یکی از مغازه داران به خبرنگار مهر گفت: کمتر از دو هفته است که سه شرکت لبنی حدود ١٠ درصد به قیمت محصولات خود افزوده اند.

مغازه دار دیگری هم گفت: یکی از برندهای لبنی حدود یک هفته است ١٠٠ تومان به نرخ محصولات تولیدی خود افزوده است.

یک مغازه دار دیگر هم گفت: قیمت بطری شیر یک لیتری یکی از برندها دو هفته است ٢٠٠ تومان گران شده و حدود ٥٠٠ تومان به نرخ پنیر ٤٠٠ گرمی یکی دیگر از برندهای مشهور افزوده شده است؛ ضمن اینکه حدود سه هفته قبل برند دیگری قیمت شیر خود را ٢٠٠ تومان گران کرده بود و نرخ آن را از ٢٥٠٠ تومان به ٢٧٠٠ تومان افزایش داده بود.

یکی از مغازه داران هم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قیمت ماست سنتی یکی از برندهای مشهور طی هفته های اخیر ٥٠٠ تومان گران شده و از ٥٥٠٠ به ٦٠٠٠ تومان رسیده است.

برنج خارجی گران شد

علاوه بر این طی هفته های اخیر قیمت برنج خارجی در بازار روند افزایشی به خود گرفته است؛ گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد قیمت برنج هندی طی ۲۰ روز اخیر در بازار رشد چشمگیری داشته است؛ طبق گفته برخی مغازه داران قیمت هرکیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی طی این مدت بین ۷ تا ۸ هزار تومان افزایش یافته است؛ همچنین برخی دیگر از مغازه داران عنوان کردند که نرخ هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵ هزار تومان گران شده است؛ به گفته برخی دیگر از مغازه داران، هر کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی هندی خاطره در این مدت بین ۳ تا ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

در فروشگاه های زنجیره ای اوضاع قیمت ها از مغازه های خرده فروشی بهتر است؛ در یکی از فروشگاه ها که در مرکز شهر تهران قرار دارد قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی حدود ٢٠٠ تا ٥٠٠ تومان افزایش یافته و در یکی دیگر از این فروشگاه ها که در جنوب شهر تهران قرار دارد فعلا از تغییر قیمت خبری نیست.

در همین زمینه محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی روزهای اخیر برنج هندی ۱۱۲۱ حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است، اظهارداشت: از نرخ باقی برنج های خارجی فعلا اطلاعی ندارم، قاعدتا قیمت برنج های دیگر نیز باید تغییراتی کرده باشد.

گفته می شود ممنوعیت ثبت سفارش برنج دلیل تنش ایجاد شده در بازار این کالاست در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقد هستند میزان واردات این کالا در ۷ ماهه امسال ۴۰ درصد رشد داشته و بیش از نیاز کشور بوده و میزان تولید نیز به اندازه کافی بوده است.

قیمت هر عدد تخم مرغ به ٦٥٠ تومان رسید

یکی دیگر از کالاهایی که طی هفته های اخیر، قیمت آن دستخوش تغییرات زیادی بوده تخم مرغ است؛ به طوری در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ به حدود ۱۵ تا ١٨هزارتومان و قیمت هر عدد تخم مرغ تا حدود ٦٥٠ تومان رسیده است؛ این در حالی است که تا دو، سه هفته قبل قیمت هر عدد تخم مرغ حدود ٤٠٠ تومان و نرخ هر شانه از این محصول نزدیک به ١١ هزار تومان بود.

به نظر می رسد مسئولان دولتی برنج، لبنیات و تخم مرغ را جزو کالاهای اساسی به شمار نمی آورند یا اینکه از افزایش چشمگیر قیمت آنها در بازار بی اطلاع هستند و خبر ندارند که روند افزایش قیمت این اقلام همچنان ادامه دارد.