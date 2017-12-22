به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمدعلم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: طبق رساله حقوق سجاد(ع) مواردی در خصوص حقوق بشر داریم و غربی ها هم در این حوزه قوانینی دارند که اجازه می دهد کودک یمنی و فلسطینی کشته شود.

وی افزود: غربی ها در حقوق شهروندی خود نیز به لیبرالیسم قائل هستند و می گویند جامعه بشری درنده است و باید بیشتر بخورد، بچاپد و لذت برد و بی بندوباری باید آزاد باشد و به همین دلیل در غرب که دم از حقوق زن می زند، شکنجه زنان در آنجا طبیعی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حقوق اسلامی به ما می گوید باید از مظلوم حمایت کنیم زیرا یک انسان است و در حقوق شهروندی نیز تابع قوانین دین هستیم که دولت وظیفه دارد این حقوق را تامین کند.

علم الهدی بیان کرد: سه محور در کلام امام علی(ع) برای حقوق شهروندی ذکر شده که شامل زندگی و بهره مندی مردم از امکانات اقتصادی برای توسعه زندگی ، توسعه آگاهی ، بینش،آموزش آزاد و تعلیم رایگان و ایجاد امکانات برای رفع بی سوادی است. همچنین در مدیریت فرهنگی جامعه باید به گونه ای انجام شود که عناصر زورمند جامعه را در استخدام خوش گذارانی های خودشان نتوانند قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: تامین کننده این سه محور حکومت است که در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دولت است که حالا پنج سال سابقه دارد.

وی بیان کرد: ما در صدد تخریب مسئولان نظام نیستیم و مسئولی که در این کشور به وسیله ولایت نصب شده است کسی حق تخریبش را ندارد. ما نقد می کنیم و اشکال می گیریم و حق تخریب نداریم زیرا حجت امام زمان(عج) وی را تایید کرده است.

علم الهدی تاکید کرد: ما در مقام نصیحت که وظیفه ما است موارد را ذکر می کنیم و قصد تخریب و توهین را نداریم و این درست نیست که بعد از پنج سال رئیس دولت بیاید بگوید ما باید در سال پنجم حقوق شهروندی را رعایت کنیم که این کلام مربوط به روز اول بود نه بعد از پنج سال.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مشکلات مردم امروز در کشور به نقطه استیصال رسیده است و جوان آبرومند با داشتن دو بچه ۶ ماه است حقوق نگرفته و برای شام شبش مانده است و باید مسئولان ما به فکر باشند.

وی گفت: دولت و مجلس باید به فکر حل مشکلات باشند نه اینکه نماینده مجلس به فکر ساخت پل در محدوده نمایندگی خود باشد تا در دوره بعدی رای بیاورد.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: پنج سال است از دولت گذشته و حالا که درجه آلودگی هوا در تهران به شاخص ۲۵۰ رسید که به اندازه بمب شیمیایی خطر دارد می گویند باید ما این مشکل را حل کنیم؟ پس کی می خواهید این موضوعات را حل کنید؟

علم الهدی خاطرنشان کرد: ما با فیلتر کردن یا نکردن فضای مجازی مشکلی نداریم اما فضای مجازی کشور مدیریت نمی شود و در این فضا که حتی بچه های ابتدایی به آن دسترسی دارند ، شهوت و حرکات جنسی آن را پر کرده و پر از توهین و تهمت است که حتی مسئولان کشور نیز از آن مصون نیستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: تهمت و دروغ در فضای مجازی حرف مردم نیست و حرف سایت هایی است که از خارج کشور مدیریت می شود و باید به عنوان حقوق شهروندی به این حوزه توجه شود.

وی گفت: دراین فضای مجازی هیچ کس در امان نیست و از دختران معصوم این کشور سوء استفاده می کنند و شما می گویید ما اجازه فیلتر به وزیر ارتباطات نمی دهیم تا حقوق شهروندی رعایت شود؟

امام جمعه مشهد تصریح کرد: ما باید به دنبال پدافند فرهنگی در حقوق شهروندی باشیم و مسئولان نیز باید با بصیرت و بینش در بحران های کشور مطابق آموزه های امام علی(ع) حقوق شهروندی را اجرا کنند.