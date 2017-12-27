مدیریت یکپارچه شهری مهمترین دغدغه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود مدینه عصر چهارشنبه در کمیسیون چشم انداز شهری با بیان اینکه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار مهم ترین دغدغه های شوراها و شهرداری هاست، گفت: شورای شهر ساری از آغاز دوره چهارم شورا ریل گذاری خوبی برای توسعه شهر انجام داده و به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافته است اما عدم وجود مدیریت یکپارچه موانع و مشکلات فراوانی را در این راه خلق کرده است.



وی همصدایی روسای شورای شهر مراکز استان ها برای دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری را به فال نیک گرفت و افزود: امیدوارم بعد از سالها که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و به محور پیگیری ها تبدیل شده، بتوانیم خروجی مناسبی از آن داشته باشیم و به زودی به این مهم دست پیدا کنیم.



مدینه در پایان با اشاره به تصمیم اعضای کارگروه چشم انداز شهری در راستای چشم انداز ملی ۱۴۰۴ مبنی بر انجام تحقیقات مطالعاتی اعضا در خصوص موضوع مهم مدیریت یکپارچه شهری برای رسیدن به یک خروجی مناسب گفت: مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری که در آغاز دوره پنجم شورا شروع بکار نموده بستر مناسبی است تا با نگرشی جامع، مشکلات و موانع پیش روی توسعه مرکز استان مازندران را استنتاج نموده و بر اساس آن برای دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری تلاش کرد.

کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای وظایف نظارتی این مجمع بر اجرای سیاست های کلان و همچنین مرتفع کردن مشکلاتی که از طریق عادی حل نمی گردند، در سال ۱۳۹۵ اقدام به تشکیل کارگروه چشم انداز شهری در راستای چشم انداز ملی ۱۴۰۴ کرد.

این کارگروه با مشارکت فرمانداران، شهرداران و روسای شورای شهر مراکز استان ها تاکنون یافته های موثری نیز داشته و در آغاز دوره پنجم شورای های اسلامی شهرهای کشور دو موضوع مهم "مدیریت یکپارچه شهری" و "درآمدهای پایدار" را در دستور کار قرار داده است.



در همین راستا این کارگروه صبح چهارشنبه ششم آذرماه ۹۶ با حضور روسای شورای اسلامی شهرهای ساری، همدان، گرگان و کرمانشاه در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد.



در این جلسه پس از بحث و تبادل نظرهای فراوان، مقرر شد تا زمان برگزاری جلسه آتی این کمیسیون که حدود یک ماه دیگر خواهد بود، اعضای کارگروه تحقیقات مطالعاتی خود را در خصوص موضوعات مهم مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار انجام داده تا به یک خروجی مناسب منجر شود.