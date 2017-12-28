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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

رئیس صنعت، معدن و تجارت سیریک:

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سیریک گشایش یافت

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سیریک گشایش یافت

سیریک - رئیس صنعت، معدن و تجارت سیریک گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در محل زمین ورزشی شهر سیریک گشایش یافت.

محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با بیش از ۱۲۰ غرفه با هدف تنظم بازار و سهولت دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و تامین کالاهای اساسی مردم در شهرستان سیریک دایر شده است.

کریمی گفت: در این نمایشگاه انواع پوشاک، لوازم التحریر، کیف و کفش، فرش و موکت، لوازم آشپزخانه، دکوراسیون منزل، آجیل و خشکبار، مواد غذایی، ظروف پلاستیکی، لوازم خرازی، انواع لباس ها و پوشش های بومی و محلی عرضه شده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از غرفه های این نمایشگاه مربوط به فعالان اقتصادی خارج از شهرستان سیریک و ۲۰ درصد از داخل شهرستان هستند اظهارداشت: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز  با ۳۰ درصد تخفیف در دو نوبت صبح و عصر در محل استادیوم آزادی شهر بندر سیریک دایر است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت سیریک ابرازداشت: مردم خوب و نجیب شهرستان سیریک می توانند برای بازدید و خرید کالاهای مورد نیاز خود که کالاهایی باکیفیت و ارزان قیمت هستند به این نمایشگاه مراجعه و کالهای مورد نیاز تهیه و خریداری کنند.

کریمی اضافه کرد: این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۸ الی ۱۳ و عصرها  از ساعت ۱۴ الی ۲۲ برای بازدید علاقمندان دایر است.

وی نقطه قابل توجه این نمایشگاه عرضه محصولات و کالای بومی دانست و افزود : تعداد چهار غرفه که محصولات و کالاهای بومی و محلی شهرستان سیریک  عرضه می نمایند دایر شده است.

کریمی هدف ایجاد غرفه عرضه لباس محلی و بومی سیریک در این نمایشگاه را ترویج و فرهنگ پوشش محلی و بومی سیریک دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی از ایجاد نمایشگاه تامین کالاهای اساسی مردم منطقه است ولی یکی دیگر ازاهداف ایجاد نمایشگاه ترویج فروش کالاهای تولید داخل است.

کد مطلب 4185387

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