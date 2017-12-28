حضور ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های قهرمانی تیراندازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مهرداد نادری، رضا آزادگان، برنا کریمی و سودابه صادقی چهار ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری هستند که در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان و مرحله ششم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان به رقابت می پردازند.

این مسابقات در دو بخش ریکرو مسافت ۷۰ متر و کامپوند ۵۰ متر روزهای پنج شنبه و جمعه در اهواز برگزار می شود.

اعظم بت شکنان فر از داوران تیراندازی با کمان استان هم بنا به دعوت فدراسیون در این رقابت ها با تیم داوری همکاری دارد.