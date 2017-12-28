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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

حضور ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های قهرمانی تیراندازی کشور

حضور ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های قهرمانی تیراندازی کشور

شهرکرد- چهار کماندار و یک داور چهارمحال و بختیاری در مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مهرداد نادری، رضا آزادگان، برنا کریمی و سودابه صادقی چهار ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری هستند که در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان و مرحله ششم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان به رقابت می پردازند.

این مسابقات در دو بخش ریکرو مسافت ۷۰ متر و کامپوند ۵۰ متر روزهای پنج شنبه و جمعه در اهواز برگزار می شود.

اعظم بت شکنان فر از داوران تیراندازی با کمان استان هم بنا به دعوت فدراسیون در این رقابت ها با تیم داوری همکاری دارد.

کد مطلب 4185401

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