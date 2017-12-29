برج های اصلی تهران بر روی گسلها بنا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادقیان در بازدید از مراکز درگیر با زلزله در ستاد مرکزی مدیریت بحران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به ویژگی های زمین شناسانه کشور ایران و وضعیت و اطلاعات زلزله‌هایی که در ایران رخ داده اند، گفت: برج های اصلی و بزرگ تهران دقیقا روی گسل ها بنا شده‌اند، چراکه یک گسل سنگ های محکم را به سوی روی زمین هدایت می کند و چون برای ساخت برج ها خاک منطقه را آزمایش می کنند به این نتیجه می‌رسند که محل خوبی را برای ساخت برج را انتخاب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه غیر از زلزله دو خطر دیگر تهران را تهدید می کنند، افزود: یکی از این دو خطر بزرگ فرونشست زمین است که یک خطر پنهان محسوب می شود و رصدهای ما نشان می دهند، در حال پیشروی به سمت شرق و مرکز تهران است.

رییس پژوهشکده علوم زمین با اشاره به خطر بعدی که گرد و غبار است، اذعان کرد: در حال تشخیص منابع گرد و غبار هستیم که علتش برداشت بی‌رویه از آب های زیرزمینی است.

صادقیان اظهار کرد: اطراف تهران رسوبات نرم‌دانه‌ای داریم که با کوچکترین جریان هوا بلند می شوند و به داخل پایتخت می آیند.