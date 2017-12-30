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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۸

ماهی بزرگ و درخشان تر؛

۲۰۱۸ با دو «ابر ماه» آغاز می شود

۲۰۱۸ با دو «ابر ماه» آغاز می شود

در ژانویه ۲۰۱۸ میلادی دو ابرماه در آسمان ظاهر می شوند. ابرماه در نخستین روز از سال جدید قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، ناسا اعلام کرد در نخستین روز سال جاری میلادی ابرماه در آسمان ظاهر می شود. این نخستین ابرماه ۲۰۱۸ است و چند هفته بعد ابرماهی دیگر نیز در آسمان قابل مشاهده خواهد بود.

ابرماه زمانی اتفاق می افتد که این قمر در آسمان بزرگتر و درخشان تر به نظر بیاید. همچنین در این وضعیت مدار ماه کمترین فاصله با زمین را دارد. طی این رویداد، به طور معمول ماه ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ درصد درخشان تر از ماه کامل به نظر می رسد. ابرماه معمولا هر ۱۳ ماه تکرار می شود.

جالب آنکه ابرماه دوم ۲۰۱۸ در ۳۱ ژانویه اتفاق می افتد. پدیده وقوع دو «ابرماه» در یک ماه هر دو سال و نیم یکبار اتفاق می افتد.

کد مطلب 4186110
شیوا سعیدی

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