مراسم گرامیداشت ۹ دی در مصلای تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت فرارسیدن سالگرد حماسه نهم دی دقایقی پیش در مصلی تهران آغاز شد.
قرار است در این همایش، آیت الله محسن اراکی سخنرانی کند. نوحه سرایی حاج سعید حدادیان از دیگر بخش های این همایش است.
مراسم گرامیداشت روز ۹ دی با حضور جمعی از مردم تهران و همچنین مسئولان کشوری و لشکری در شبستان مصلای امام خمینی (ره) آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت فرارسیدن سالگرد حماسه نهم دی دقایقی پیش در مصلی تهران آغاز شد.
قرار است در این همایش، آیت الله محسن اراکی سخنرانی کند. نوحه سرایی حاج سعید حدادیان از دیگر بخش های این همایش است.
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