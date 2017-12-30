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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش نرخ حامل های انرژی نابسامانی بازار را در پی دارد

افزایش نرخ حامل های انرژی نابسامانی بازار را در پی دارد

آبادان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به طور حتم افزایش نرخ حامل های انرژی نابسامانی بازار را در پی خواهد داشت.

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشنهادات دولت در بخش بازنگری در بخش حامل های انرژی در بودجه ۹۷ مجلس در حال بررسی موضوع بود که در این راستا مخالفت خود را با افزایش نرخ سوخت با همکارانمان عنوان کردیم.

وی اظهار کرد: دولت برای تامین درآمدهای بیشتر برای تحقق تولید بیشتر و اشتغال پایدار بایستی به نبال منابع دیگری باشد.

کعبی تصریح کرد: افزایش نرخ سوخت، بازار تولید را دچار مشکل و برخی فرصت های شغلی را نیز محدود می کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط و وضعیت بازار به گونه ای است که هرگونه افزایش نرخ سوخت مصرفی صنعتی و خانوار بار مضاعفی بر دوش اقشار آسیب پذیر خواهد بود.

کعبی افزود: در شرایط فعلیِ لغزانِ قیمت مایحتاج عمومی، افزایش قیمت سوخت، به هیچ وجه عاقلانه نیست و به دولت توصیه می شود که برای تامین درآمدهای بیشتر به این حوزه ورود نکند.

کد مطلب 4186303

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