درمان استرس حاد با پخش صدای امواج مغز برای بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تا به حال برای درمان این بیماری از روش های مبتنی بر روانشناسی و برخی داروهای ضدافسردگی استفاده می شد، اما روش های یادشده در بسیاری از موارد موثر نبوده اند.

بر اساس تحقیقی که به تازگی در مرکز پزشکی ویک فارست در آمریکا صورت گرفته، می توان تبعات این اختلال را با روش مذکور کمتر کرد. بیماری یادشده پس از مشاهده، تجربه مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زای شدید روی می‌دهد که می‌تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود.

بیمار نسبت به این تجربه‌ها احساس ترس و درماندگی کرده، اغلب رفتارهای آشفته و حاکی از بی‌قراری بروز می‌دهد و مدام تلاش می‌کند از یادآوری رویداد و سانحه اجتناب کند. حوادثی همچون سوءاستفاده جنسی، تصادف، سوانح طبیعی مانند زلزله، جنگ و… باعث ابتلا به این بیماری می شود.

این بیماری امروزه به خصوص در نظامیانی که از جنگ به شهر محل سکونتشان بازمی گردند، وجود دارد و ۷ تا ۸ درصد از جمعیت آمریکا به آن مبتلا هستند. حدود ۲۰ درصد از سربازان امریکایی شرکت کننده در جنگ عراق با این بیماری درگیر هستند.

برای قابل شنیده شدن امواج مغزی از دستگاه نوظهوری موسوم به HIRREM استفاده شده که قادر به درک سیگنال های الکتریکی مغز در ذهن بیمار با استفاده از حسگرهای نصب شده بر سطح سر است. در ادامه این سیگنال ها به یک رایانه منتقل شده و با استفاده از الگوریتم هایی خاص به فرکانس های شنیداری قابل درک برای گوش مبدل می شود.

سپس این فرکانس ها به طور آنی و لحظه به لحظه برای بیماران پخش می شوند و آنها می توانند از این طریق آرامش خود را به دست آورند.

محققان می گویند آزمایش این روش بر روی ۱۸ نفر که از ۲۵ سال پیش به این بیماری مبتلا بوده اند و به مدت ۱۲ روز، باعث کاهش علائم بیماری در آنها شده است. البته برای تثبیت این روش درمانی باید آزمایش های بیشتری انجام شود.