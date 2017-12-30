نگاهی بر کتاب «اهل کتاب از منظر پیامبر(ص)»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه طرح «از نگاه نبوی (ص)»، سلسله دفاتر کم حجم و متنوعی است که با زبانی ساده و روان موضوعات مختلفی را از زاویه سنت پیامبر اکرم(ص) مورد واکاوی قرار داده است.

کتاب «اهل کتاب از منظر پیامبر(ص)» دفتر چهاردهم از این مجموعه، به قلم سیده فهیمه ابراهیمی در مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته است.

در ادامه یادداشتی از این نویسنده با محوریت این کتاب آمده است که از منظرتان خواهد گذشت:

شبه جزیره عربستان آنگاه که مفتخر به ظهور آخرین حلقه از سلسله انبیاءالهی در بطن خود گردید مأوای پیروان دیگر ادیان الهی نیز بود و ارتباطات برون مرزی قلیلی نیز با آنها داشت. لذا آن گاه که رسول گرامی اسلام به رسالت مبعوث شد و زمانی که بنیان‌های نظامی اسلامی را پی می‌ریخت، علاوه بر مشرکین که اکثریت جامعه عربی را تشکیل می‌دادند اقلیتی نیز بودند که خود را بهره مند از علم الهی و وارث انبیاء اولوالعزم می‌دانستند. البته آنها علی‌رغم این ادعا انحرافات عمیقی در باورهای خود داشتند؛ به همین جهت بسیاری از اصول اسلامی را مغایر با آموزه‌های پیامبران خود قلمداد نموده و فاصله بسیاری را با دین جدید احساس می‌کردند. این گروه که تحت نام «اهل کتاب» در لسان حق از آنها یاد می‌شود، گرچه مدعی بودند که از منتظران پیامبری هستند که ظهور وی قریب الوقوع است، اما کمتر توفیق همراهی و تعامل همگرایانه با ایشان را داشتند.

رسول مکرم اسلام سوای مقام تبلیغی و تعاملات اندک خود با اهل کتاب در دوران مکی، در دوره مدنی به عنوان رهبر نظام اسلامی، جامعه‌ای پیش روی خود دارند که یهودیان جزء شهروندان اصلی و قابل توجه آن به شمار می‌آیند. علاوه بر این گروه که مخاطبان اصلی پیامبر هستند، گسترش دعوت پیامبر از سال ششم به بعد و ورود آن به فراسوی مرزهای حجاز سبب می‌شود خیل دیگری از مسیحیان و زرتشتیان نیز به دایرة اهل کتاب مخاطب پیامبر بپیوندند. در چنین شرایطی ایشان در مقام فرمانروای جامعه اسلامی علاوه بر آنکه رسالت گسترش دین را در میان این گروه دارد باید اصول مدوّنی را در راستای تعامل با آنها در چارچوب برنامه‌های اصلاحی خویش بگنجاند.

گرچه پیامبر در همان آغاز در قانون اساسی دولت شهر مدینه در رابطه با اهل کتاب اصولی را تصریح می‌کند، اما آنها در بسیاری از موارد خود دست به کنشی چالشی زده و پیامبر را ناگزیر به واکنش در برابر خود ساخته‌اند. آیات مکرر قرآنی که در باب اهل کتاب نزول یافته نشان می‌دهد که این گروه که در دوران فترت پس از انبیاء خود به تحریف کتب الهی پرداخته‌اند، در برابر دعوت خیرخواهانه و پیوسته رسول الله مکر، پیمان شکنی، مباحثه و محاجه عنادآمیز را در پیش گرفتند. وقوع چهار غزوه بزرگ در دوران ده ساله مدنی میان مسلمانان و یهودیان که برخی از آنان دولت اسلامی را به سقوط و نابودی تهدید می‌نمود گویای فتنه انگیزی این جماعت برای برکندن ریشهاسلام است. البته در این بین خداوند از صالحان از اهل کتاب یاد می‌کند که دعوت حق را لبیک گفته و به خیل مخلصین مسلمان پیوستند.