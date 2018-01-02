به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مهاجرنیا شامگاه دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب آسیب شناسی جریان اصولگرایی که در مؤسسه طلوع مهر قم برگزار شد، اظهار کرد: بحث آسیب شناسی حقیقت از بحث‌های ضروری اندیشه انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه ۴ دهه از انقلاب اسلامی ما می‌گذرد و فراز و نشیب‌هایی داشته است، گفت: حامیان و طرفداران انقلاب بهترین افراد برای آسیب شناسی کردن هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: پس از پیش بینی موضوع آسیب شناسی جریان اصولگرایی جلسات متعددی برگزار شد با این هدف که گفت‌وگوهای داخلی صورت بگیرد لذا بهترین مکان برای این امر شهر مقدس قم و در کنار حوزه علمیه قم دیده شد.

وی با بیان اینکه اصولگرایی جریان اصیل انقلاب اسلامی است، افزود: اندیشه انقلاب اسلامی فراتر از خطوط و جریان‌های مجازی که گاهی برای طرفداران انقلاب و همه کسانی که به ولایت فقیه پایبندند پیش می‌رود؛ توده مردم که معتقد به ولایت و رهبری هستند در واقع جزو جریان اصولگرایی‌ هستند.

حجت الاسلام مهاجر نیا با بیان اینکه مقام معظم رهبری اصولگرای اصلاح طلب را مطرح کردند، عنوان کرد: برای تمام کسانی که در این مسیر قرار دارند اصلاح طلب و اصول‌گرا یک خط کلی است لذا روز به روز باید این جریان گسترده‌تر و نیروهایش بیشتر و طرفداران نظام روز به روز در صحنه حضور بیشتر داشته باشند.

وی با بیان اینکه در مقابل این جریان آسیب‌هایی وجود دارد، ابراز داشت: از جدیدترین اندیشه انقلاب نقش استقامت و تولید این اندیشه است و هرگز ایستایی نیست.

اصولگرایی چشمه جاری انقلاب است

مسئول سابق دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه با اشاره به اینکه اصولگرایی چشمه جاری انقلاب است که لحظه به لحظه تولید علم می‌کند، گفت: باید بتوانیم دائم اندیشه انقلاب را به روز، بازسازی و متناسب با زندگی امروز درست کنیم؛ این از مسائل جدی مورد تمرکز است.

وی تعارض‌ها و تزاحم‌ها را از دیگر آسیب‌ها برشمرد که انقلاب را تهدید می‌کند و ابراز کرد: هر اندیشه پویایی به تعارض‌ها رسیدگی می‌کند؛ اندیشه اصولگرایی ویژگی‌ای دارد که می‌تواند خود را از تعارض‌ها بیرون بکشد.

حجت الاسلام مهاجرنیا عدم آینده‌نگری را از آسیب‌های جدی دانست و ادامه داد: از آنجایی که در اندیشه انقلاب اسلامی باید نوع وفاداری مشخص شود لذا به عدم کنترل وفاداری به عنوان یک آسیب مهم باید توجه داشت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: هرکسی به این انقلاب وفادار است و اصول انقلاب را قبول دارد باید مطیع و پیرو رهبر انقلاب باشد.

حجت الاسلام مهاجر نیا با اشاره به اینکه اندیشه انقلاب طیف‌های مختلف دارد، گفت: اندیشه انقلاب و اصولگرایی واقعی در واقع جریانی است که بر پایه عقلانیت انقلاب اسلامی، اندیشه امام راحل و مقام معظم رهبری شکل گرفته و افراط و تفریط در آن جایی ندارد.

وی با بیان اینکه این روزها به آسیب تحجر و انفعال که رهبری بر آن اشاره کردند دچار هستیم، تصریح کرد: همه چیزهایی که به عنوان آسیب و غبار روی اندیشه انقلاب نشسته است باید بازنگری و بازسازی شود که گاهی با احیاگری، گاهی با اصلاح گری و گاهی با تحول‌گری است و رهبر معظم انقلاب به ویژه از حوزه‌های علمیه در این خصوص انتظار دارند.