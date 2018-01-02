حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سند تحول آموزش وپرورش شان فرهنگیان، همترازی با هیئت علمی دانشگاه ها تعریف شده به گونه ای که دریافتی معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد هیئت علمی باشد.

وی در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: نظام رتبه بندی معلمان کلید اساسی رفع مشکلات آموزش و پرورش است که علاوه بر سند تحول در برنامه ششم توسعه، مصوب شده و این برنامه به گونه ای تعریف شده که معلمان لزوما با به روز نگهداشتن اطلاعات حرفه ای و تخصصی خود از افزایش حقوق و مزایا نیز استفاده می کنند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با انتقاد از سیر نزولی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان گفت: به نظر می رسد با این روش پروژه حذف این دانشگاه کلید خورده است.

حاجی بابایی گفت: دانشگاه فرهنگیان باید به عنوان تنها منبع ورودی نیرو به آموزش وپرورش به جایگاه تعیین شده در سند تحول برسد.

وی با تاکید بر اینکه شان معلم حق التدریس بودن نیست و باید با تقویت این دانشگاه، دغدغه ای بنام معلم حق التدریس کاملا برچیده شود، گفت: معلمان حق التدریس فعلی باید استخدام شوند و پس از این فقط دانشگاه فرهنگیان مرجع ورود نیرو باشد.

نماینده مرد مهمدان در مجلس شورای اسلامی با سه سوال از کسانی که در برابر رسمی شدن معلمان حق التدریس ایستاده اند خواستار تبدیل سریع وضعیت معلمان حق التدریس شد و گفت: این معلمان حداقل بیش از ۵ سال در کلاسها به فرزندان ما تدریس می کنند و کسانی که ادعا می کنند تعداد معلمان حق التدریس بیش از ۱۲۰ هزار نفر است باید مدارک کامل ارائه کنند.

وی با طرح این سئوال که این معلمان شان معلمی دارند؟ گفت: پس اگر چنین است باید استخدام شوند.

وی با بیان اینکه عده ای در مخالفت با رسمی شدن این معلمان می گویند اینها شان معلمی ندارند که در پاسخ به این افراد به نمایندگی از مردم می گویم، چرا کسی را که شان معلمی ندارد، اجازه دادید در کلاس درس باشد، گفت: اینها بهانه های غیر منطقی است و چرا باید بهترین سالهای عمر یک جوان در دغدغه استخدام تلف شود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: در دیدار با سیدمحمدبطحایی در مجلس چهار توصیه کلیدی به وی داشتم که رتبه بندی معلمان، دانشگاه فرهنگیان، سند تحول بنیادین و مخالفت با خصوصی سازی مدارس مدنظرم بود که اگر به دنبال کیفیت آموزش وپرورش است باید آنها را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی در زمینه خصوصی سازی مدارس تاکید کرد: این برنامه مخالف سند تحول بنیادین و برنامه ششم است و به رغم مدافعان آن کاهش آنچنانی هزینه ها را در پی ندارد ضمن آن که میزان ارزش هر جامعه ای به بهایی است که به تعلیم وتربیت و معلم آن جامعه داده می شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه نگاه هزینه ای به آموزش و پرورش مردود است و باید برای گرانبهاترین کالای دنیا که امروزه معلم و دانش آموز است برنامه ریزی و هزینه شود، گفت: مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام آموزش و پرورش این نهاد را دستگاهی مولد خواندند و باید با این نگاه به معلم و جایگاهش نگریست.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تاکید کرد: باید مدارس دولتی تقویت شود و در جاهای دیگر صرفه جویی شود چراکه برای معلم صرفه جویی معنا ندارد.

وی گفت: سهم اعتبارات آموزش و پرورش از سال ۹۱ تاکنون ۱۵ درصد کل بودجه عملیاتی کشور و بیش ۵ درصد تقلیل یافته است که باید در دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

وی درخصوص وضعیت معیشتی معلمان گفت: با یک برنامه ریزی ساده می توان به حقوق های بالا درصد کمتری افزود و بیشترین افزایش را به حقوق های کمتر اختصاص داد تا به عدالت در پرداخت با توجه به سایر مولفه های تاثیر گذار در وضعیت یکسان نزدیکتر شویم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در خصوص فرهنگیان بازنشسته نیز گفت: باید عدالت رعایت شود و بازنشستگان دستگاه های مختلف با شرایط یکسان بتوانند دریافتی مناسب و مبتنی بر عدالت داشته باشند که در قانون برنامه ششم مصوب شده و باید بازنشستگان در کنار حقوق مناسب از بیمه کاملی برخوردار باشند.