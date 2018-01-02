ادامه تخریب اموال عمومی در اغتشاشات/ مردم در مقابل اغتشاشگران

به گزارش خبرنگار مهر، تجمعات و اغتشاشات در برخی از شهرهای استان اصفهان در شب سوم نیز ادامه یافت و به دنبال آن اغتشاش گران در شهرهای نجف آباد، خمینی شهر، شاهین شهر و قهدریجان در نقاطی از پیش تعیین شده در شهرها تجمع کرده و با دادن شعار و تخریب اموال عمومی و دولتی خسارات زیادی را به مردم وارد کردند.

در حالی در ابتدا مردم مشکلات اقتصادی را مطرح می کردند که طی سه شب اخیر رفتار افرادی که در تجمعات حضور پیدا می کنند روی دیگری از سکه را نشان می دهد و از شعارها و مطالباتی که در این تجمعات مطرح می شود می توان دریافت که جریانی سازمان یافته برای ایجاد تزلزل در پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

در این میان می توان به اغتشاشات برخی افراد فریب خورده در شهر شاهین شهر اصفهان اشاره کرد که در قالب این تجمعات و در پوشش اعلام مشکلات اقتصادی به میدان آمده و با رفتارهای نادرست منجر به تخریب اموال عمومی از جمله خودروهای شخصی، ساختمان بانک‌ها، مغازه‌ها و ... شده‌اند.

پاسدار شهید شاهسنایی قربانی اغتشاشات در نجف آباد شد

در شهر شهید پرور نجف آباد نیز اغتشاشگران دست به اقدامات نا مناسب و هنجارشکنانه زده و منجر به تخریب اموال عمومی و دولتی شدند که در نهایت در برخورد نیروهای امنیتی با مخلان نظم و امنیت عمومی یکی از سربازان سپاه نجف آباد، شهید شاهسنایی جان خود را از دست داد.

در قهدریجان نیز اغتشاشات منجر به درگیری نیروهای انتظامی با اغتشاش‌گران شده که در نهایت با درایت نیروهای انتظامی نیز این درگیری ها به اتمام رسیده و به گفته سرهنگ حسین حسین‌زاده، این درگیری‌های شهادت، هیچ یک از نیروهای امنیتی را به همراه نداشته است.

شهر اصفهان دیشب را در امنیت کامل سپری کرد

اما در شهر اصفهان نیز بنا بر مشاهدات عینی خبرنگار مهر تجمعات و اغتشاشات توسط نیروهای امنیتی مدیریت شده و اغتشاشگران موفق به اقدام جدیدی در این شهر نشدند.

هر چند استان اصفهان از حضور اغتشاشگران و ترفندهای دشمن برای سست کردن پایه‌های نظام در امان نمانده و هر شب شاهد تجمعات و اغتشاشات در نقاط مختلف استان هستیم اما مسئولان استان مهر سکوت بر لب زده و حاضر به تشریح شرایط فعلی استان و برنامه‌هایشان برای تامین امنیت استان نیستند و اغلب توپ را به میدان مردم انداخته و از شهروندان می خواهند نسبت به رفتارهای فرزندانشان توجه داشته باشند.