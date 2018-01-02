دانشگاهها تحرکی در اغتشاشات نداشتند/ دانشجویان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور غلامی در حاشیه تجلیل از برگزیدگان نفرات برتر کنکور سراسری و المپیادهای علمی دانشجویی کشور در پاسخ به این سئوال که اغتشاش از دانشگاه تهران شروع شده است، گفت: این موضوع را رد می کنم اصلا از دانشگاه تهران آغاز نشده است.

وی افزود: دانشگاه های ما خوشبختانه هیچ تحرکی در ورود به این اغتشاشات نداشتند. این آمار قطعی و دقیق است. دانشگاه های ما به هیچ عنوان وارد این موضوع نشده اند. روز اول تعدادی وارد دانشگاه شدند که این تعداد توسط خود دانشجویان همان جا پشت نرده ها نگه داشته و حل شد.

وزیر علوم درباره بازداشت شدن برخی از دانشجویان دانشگاه تهران گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم. دیروز یک تعدادی بازداشت شده بودند که با دخالت بنده و رئیس دانشگاه تهران آزاد شدند. اگر از سطح خیابان ها کسی بازداشت شده باشد تا آمارش به ما نرسد، در جریان نیستیم؛ آن مسائلی که در جریان بودیم را پیگیری کردیم.