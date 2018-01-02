به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین، محمدعلی حضرتی‌ها مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان امروز سه‌شنبه ۱۲ دی با اعلام این خبر گفت: «با توجه به رویکرد دولت تدبیروامید در ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید داخلی، در مجلس شورای اسلامی طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی به تصویب رسید که به‌موجب آن سازمان میراث‌فرهنگی اجازه دارد تا املاک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در بناهای تاریخی را برای تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی با عقد قرار داد به فعالان این عرصه واگذار کند.»

او افزود: «پیرو تصویب این طرح و با توجه به ظرفیت‌های غنی استان قزوین در حوزه صنایع‌دستی و صنعتگران توانمندی که در این حوزه فعالیت دارند، عقد تفاهم‌نامه‌های کوتاه‌مدت با تولیدکنندگان فاقد کارگاه، برای در اختیار قرار دادن بناهایی که در تملک میراث‌فرهنگی است، در دستور کار قرار گرفت تا صنعتگران بتوانند بر اساس استانداردهای صنایع‌دستی، تولید و اشتغال‌زایی داشته باشند و پس از خودکفایی و تقویت هنرمند و صنعتگر تولیدکننده این امکانات در اختیار تولیدکنندگان دیگر قرار می‌گیرد.»

حضرتی‌ها هدف از اجرای این طرح را علاوه بر توسعه و ترویج صنایع دستی، رونق گردشگری و آشنایی مردم با بناهای تاریخی دانست و تصریح کرد: «با راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع‌دستی در فضاهای تاریخی علاوه بر این‌که مراکز تولید و عرضه صنایع‌دستی در دسترس مردم و ساکنان محلات قرار می‌گیرد، بازدیدکنندگان در یک فضای تاریخی با روند تولید محصولات آشنا می‌شوند که در رشد و رونق گردشگری استان تأثیر بسیاری خواهد داشت.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین یادآور شد: «تاکنون بناهایی چون مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدالسلطنه، خانه رئوفی، خانه زعیم، کلیسای کانتور، آب‌انبار آقا، آب‌انبار حکیم و آب‌انبار مسجد جامع، بازارچه دائمی صنایع‌دستی، بنای تاریخی داعی، موزه چهلستون و... برای تولید و عرضه محصولات در اختیار صنعتگران قرار گرفته که امیدواریم از این طریق بتوانیم گامی مؤثر در حمایت از صنعتگران و رونق کسب و کار داخلی در سال "اقتصاد مقاومتی: تولید ‌و ‌اشتغال" برداریم.»