همکاری علوم پزشکی شهیدبهشتی با فرانسوی ها در رشته حقوق سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مرکز اروپایی حقوق سلامت دانشگاه مونپلیه فرانسه به امضاء رسیده است.

این تفاهمنامه همکاری درحاشیه برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت به امضای دکتر محمود عباسی و پرفسور فرانسوا ویالا روسای دو مرکز رسید.

این تفاهمنامه که در چارچوب همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه های فرانسه به امضا رسید، زمینه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه های اخلاق زیستی و حقوق سلامت بین دو مرکز و تبادل استاد و دانشجو و پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی مشترک در رشته های حقوق سلامت را فراهم می کند.

همکاری های مشترک دو مرکز از سه سال قبل آغاز شده و در چارچوب تفاهم نامه منعقد، تعمیق و توسعه می یابد.