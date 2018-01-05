به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، معاونت کسب و کار اتاق تهران برای رفع گرفتاری‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری مشکلات جدید در این حوزه، ۱۲ توصیه را به فعالان اقتصادی ارائه کرده است.

در واقع، معاونت کسب و کار اتاق تهران به موجب مراجعات و مکاتباتی که فعالان اقتصادی به اتاق تهران داشته‌اند، برخی از مهم‌ترین مشکلات مطروح شده و پیش آمده در فضای کسب و کار را احصا و راهکارهایی را در قالب چند توصیه به عنوان راهنما تنظیم کرده که به شرح زیر است:

*مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه کارکنان تا آخرین روز ماه بعد است و در صورتی که حتی یک روز پرداخت حق بیمه به تأخیر بیفتد، سیستم مربوطه پرداخت حق بیمه را نمی‌پذیرد و مبلغ حق بیمه ماه مذکور مشمول جریمه خواهد بود.

*جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه ماهانه ۲ درصد و سالانه ۲۴ درصد است و تا زمانی که حق بیمه و جرائم مربوط به آن تأدیه نشود، جریمه‌ها کماکان ادامه خواهد یافت. جریمه ارسال نکردن لیست کارکنان به شعب سازمان، ۱۰ درصد است که فقط برای یکبار تعیین و وصول ‌می‌شود.

*در صورت عدم امکان پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، حتماً لیست حق بیمه را به شعب سازمان ارسال کنید تا مشمول جریمه عدم ارسال لیست حق بیمه کارکنان (معادل ۱۰ درصد) نشوید. ضمناً با مراجعه به شعبه، بدهی و جرائم مربوطه را تعیین تکلیف کنید تا از انباشت بدهی و افزایش جرائم جلوگیری کنید.

*در محاسبه حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان، افزایش‌های حقوق سالانه و تعداد روزهای کارکرد و... دقت کافی کنید. در غیر این صورت، علاوه بر تحمیل جریمه به کارفرما، برای دو طرف (کارفرما وسازمان) اتلاف وقت و انرژی برای اصلاح مجدد ایجاد می‌شود.

*پیش از روزهای پایانی ماه، لیست کارکنان را ارائه دهید و حق بیمه مربوط به آن را بپردازید تا زمان کافی برای بررسی مغایرت‌های بیمه توسط شعبه فراهم باشد و کارفرما برای اصلاح به موقع اقدام کند.

*در مورد ابلاغیه‌ها، اعلامیه‌ها و نامه‌های اداری سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه حساس و جدی باشید و هر روز ایمیل و پیام‌های خود را کنترل کنید. (نظر به اینکه در حال حاضر کلیه ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام ‌می‌گیرد.)

*زمان اعلام بدهی‌ها را در نظر بگیرید و چنانچه به برخی اعلامیه‌های بدهی اعتراض دارید یا برخی از ارقام مبهم است اعتراض خود را ظرف مدت تعیین شده (یک ماه) به شعبه مربوطه اعلام کنید تا در هیأت‌های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. این نکته را در نظر داشته باشید که امکان اشتباه در محاسبات حق بیمه و یا اعلام بدهی وجود دارد، بنابراین در مواردی که احساس ‌می‌کنید اشتباهی صورت گرفته، حتماً مورد را پیگیری کنید. ضمناً در صورت هرگونه ابهامی در خصوص نحوه اعتراض و یا سایر موارد به صورت تلفنی یا حضوری به معاونت کسب و کار اتاق تهران مراجعه و یا با تلفن گویای ۱۸۶۶ (مرکز تماس اتاق تهران) تماس حاصل کنید.

* موارد ترک کار، مرخصی زایمان، بیماری و ... را به موقع و در لیست همان ماه اعلام کنید. تعلل و سهل‌انگاری در این امر موجب وارد شدن خسارت به کارفرما و به بیمه‌شده خواهد شد.

*در صورت حادثه، گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه و اداره کار حوزه عمل کارگاه اعلام کنید.

* برای اعتراض به اعلامیه‌های صادره جهت طرح در هیأت بدوی تشخیص مطالبات از تاریخ ابلاغ اعلامیه به مدت یک ماه کارفرما فرصت دارد کتباً اعتراض خود را در دفتر شعبه ثبت کند.

*برای اعتراض به رأی هیأت بدوی جهت طرح در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات از تاریخ ابلاغ رأی بدوی، کارفرما ۲۰ روز مهلت دارد اعتراض خود را کتباً در دفتر شعبه مربوطه ثبت کند.

*چنانچه رأی هیأت تجدیدنظر مورد تأیید نباشد، کارفرما ‌می‌تواند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دیوان اعدالت اداری مراجعه و طرح دعوی کند.