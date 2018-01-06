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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

پیونگ‎یانگ با درخواست سئول برای مذاکره موافقت کرد

پیونگ‎یانگ با درخواست سئول برای مذاکره موافقت کرد

کره شمالی با درخواست کره جنوبی مبنی بر اینکه سه‎شنبه پیش رو، طرفین برای حل‎وفصل پاره‏‎ای موارد، مذاکرات مستقیم داشته باشند؛ موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیونگ‌یانگ بالاخره با درخواست سئول مبنی بر برقراری مذاکره در طول هفته آینده، موافقت کرد حالآنکه ظاهرا تعویق رزمایش مشترک آمریکا- کره جنوبی تا بعد از برگزاری المپیک زمستانی، در اتخاذ چنین تصمیی دخیل بوده است.

بنابر اعلام کره جنوبی، همسایه شمالی موافقت کرده تا طرفین سه‌شنبه آینده (۹ ژانویه) در دهکده مرزی «پانمونجوم» مذاکره‌ای داشته باشند. آخرین باری که ۲ کره مذاکرات مشابه‌ای انجام دادند، به دسامبر ۲۰۱۵ باز می‌گردد.

انتظار می‌رود که موضوع مذاکرات پیش رو، اعزام هیأت ورزشی کره شمالی به بازی‌های المپیک زمستانی باشد که ماه میلادی آینده (فوریه) در کره جنوبی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4192030
مریم خرمایی

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