توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل حوزه کشاورزی، جهان نجاتی مدیر شعب بانک عامل حوزه کشاورزی در هرمزگان گفت: ۱.۱ درصد نقدینگی کل کشور در استان هرمزگان جذب شده است که رقم بسیار اندکی است.

وی به نقش ویژه این بانک برای کمک به راه اندازی بخش های مختلف تولیدی چون پرورش میگو و ماهی اظهارداشت:بانک عامل حوزه کشاورزی تلاش کرده تا با ارائه تسهیلات ارزان تر به فعالان اقتصادی منطقه به رونق تولید میگو و ماهی و صنایع بسته بندی کمک کند.

وی افزود:هم اکنون واحد سه هزار تنی پرورش ماهی در قفس با تسهیلات بانک عامل حوزه کشاورزی فعال شده است.

وی به مزیت های خوب کشت گلخانه ای در هرمزگان اشاره و عنوان کرد: هزینه تولید و سوخت کمتر، شدت نور بسیار مناسب، طول روز طولانی و خروجی بالای تولید از جمله مزیت های تولید گلخانه ای است. برای همین ۳۶ هکتار در استان هرمزگان را تحت پوشش قرار داده ایم.

جهان نجاتی به ارائه تسهیلات بانکی برای نخستین بار جهت صادرات خرمای پیارم توسط این بانک اشاره و عنوان کرد: این بانک در به روزرسانی تجهیزات صنایع تبدیلی نیز گام های خوبی برداشته است.

وی با اشاره به نرخ سود پایین این بانک برای ارائه تسهیلات گفت: بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال برای رونق تولید و سرمایه در گردش واحدها به ۱۱۵ واحد پرداخت تسهیلات داشته ایم.

وی از اجرای ۱۰۰ درصدی تعهدات مربوط به وام ازدواج در این استان خبر داد و گفت: ۱۵ میلیارد تومان وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.

براساس این گزارش؛ با پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی بانک عامل حوزه کشاورزی، پروژه پرورش میگو در قفس در استان هرمزگان به مساحت ۴۰۰ هکتار فعال شده که قرار است ۲۵۰ هکتار از ۴۰۰ هکتار زیربنای این پروژه به پرورش میگو اختصاص یابد.