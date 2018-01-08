موافقت آموزش و پرورش با کلیات «تعطیلات زمستانی مدارس»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوید ادهم در نشست خبری که در استودیو الفبای وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، درباره پیشنهاد اخیر سازمان محیط زیست مبنی بر تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان به منظور کاهش آلودگی هوا و اظهار نظرهای چند گانه معاونین وزارت آموزش و پرورش در این خصوص گفت: مغایرتی بین نظرات بنده و سایر معاونین وزارتخانه در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: ما به تعطیلی مدارس چه تعطیلات زمستانه و چه تعطیلات موردی که پیش می‌آید از منظر تعلیم و تربیتی نگاه می‌کنیم و نه از منظر آلودگی هوا و همه سال تحصیلی را یکپارچه می‌بینیم.

مخالفت با تعطیلات سه ماهه تابستانی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه از منظر سند تحول یک سال تحصیلی از اول مهر شروع می‌شود و تا شهریور سال آینده ادامه پیدا می‌کند، گفت: برای این یکسال باید برنامه داشته باشیم و کل یک سال را مدیریت کنیم. بخشی از این زمان در مدرسه می‌گذرد و بخشی دیگر به ویژه در تابستان در خارج از محیط مدرسه که باید آن زمان را نیز با مشارکت خانواده‌ها مدیریت کنیم. از این منظر سه ماه تعطیلی تابستان توجیهی ندارد و به جد خواهان تعطیلی تعطیلات تابستانی هستیم که یکی از مصوبات مجلس مانع آن است.

نوید ادهم ادامه داد: طبق مصوبه سال ۱۳۷۶ مجلس یک سال تحصیلی از اول مهر شروع می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه پیدا می‌کند و خرداد زمان امتحانات است. اگر بخواهیم این تقویم آموزشی را تغییر دهیم و به عنوان مثال زمان شروع سال تحصیلی را عقب کشیده و به شهریور بیاوریم مخالف و مغایر این مصوبه و قانون مجلس است. برای تغییر تقویم آموزشی ابتدا باید با مجلس توافق کنیم و سپس وارد فازهای بعدی و بررسی مواردی چون تعطیلات زمستانه شویم.

نوید ادهم با تاکید بر اینکه با کلیات تعطیلات زمستانی به شرط اصلاح تقویم آموزشی موافقیم، گفت: آلودگی هوا تنها در چند کلانشهر موضوع بحرانی است اما باید به کل کشور توجه کرده و تنوع اقلیمی استان‌های مختلف را در نظر بگیریم و به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می‌توان با توجه به تنوع اقلیمی زمان شروع سال تحصیلی را برای استان‌های مختلف در نظر بگیریم؟

تغییر تقویم آموزشی به زودی اجرایی نخواهد شد

وی ادامه داد: یکی از این پیشنهادات این است که به عنوان مثال کشور به چهار منطقه تقسیم شود و چهار زمان شروع سال تحصیلی داشته باشیم که البته بررسی همه این موارد منوط به اجازه مجلس است و قطعا چنین تغییراتی زمان بر هستند و به زودی اجرا نخواهند شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه تعطیلی مدارس موضوع بسیار پیچیده‌ای است و کل کشور را از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: مجلس می‌تواند با مشارکت دولت تصمیمی بهینه بگیرد که همه این موارد در آن لحاظ شود بنده هم مخالف تعطیلات یک ماهه زمستانی به دلیل آلودگی هوا هستم اما با کلیات تعطیلات زمستانی به شرط اصلاح تقویم آموزشی موافقم.

وی در پاسخ به اینکه چرا باید سازمان محیط زیست در این خصوص پیشنهاد مطرح کند؟ گفت: ما قبلا درباره آلودگی هوا کارگروهی با محیط زیست داشتیم و اعلام کردیم باید تقویم آموزشی اصلاح شود که در دولت در سال گذشته به تصویب رسید اما در مجلس تایید نشد البته هنوز پرونده باز است و می‌توان آن را بررسی کارشناسانه کرد.

آموزش و پرورش هیچ تصمیم جدیدی درباره آموزش زبان نگرفته است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه درباره ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی اظهار کرد: بر خلاف مصاحبه‌ای که از صدا و سیما پخش شد ممنوعیت آموزش زبان مصوبه جدیدی نبود و کج تابی داشت. آموزش و پرورش هیچ تصمیم جدیدی درباره آموزش زبان نگرفته است و از گذشته آموزش زبان در دوره ابتدایی را در مدارس و در جدول برنامه درسی نداشته‌ایم و آموزش زبان از پایه هفتم شروع می‌شود.

وی ادامه داد: اتفاقا زبان انگلیسی از دروس جدی دبیرستان است و ما کما فی السابق اهتمام جدی داریم که همه دروس از جمله زبان با کیفیت بالاتری به دانش آموزان ارائه شود.

وی با اشاره به دستاوردهای خوب آموزش زبان انگلیسی و تغییر محتوای آموزشی اظهار کرد: ما رویکردهای جدیدی در آموزش زبان اتخاذ کردیم که مطابق رویکردهای بین‌المللی است و چهار مهارت خواندن، نوشتن، گوش کردن و سخن گفتن در آن مورد توجه قرار گرفته است.

مویدی درباره شروع سن آموزش زبان نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: موفقیت یا عدم موفقیت در فراگیری زبان صرفا به مولفه زمان و سن شروع آموزش بر نمی‌گردد و مولفه‌های مختلفی در آن دخیل است که از جمله آنها می‌توان به صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم، محتوای مناسب و شیوه‌های ارزشیابی اشاره کرد.

وی افزود: ادعا می‌کنیم تغییرات مثبتی در محتوای کتب درسی زبان اتفاق افتاده است. هر چند باید توجه کرد بسیاری کشورها محتوا را متناسب با فرهنگ بومی خود بازتولید می‌کنند زیرا زبان انتقال دهنده یک فرهنگ است.

فعلا موافق آموزش زبان خارجی در برنامه رسمی دوره ابتدایی نیستیم

نوید ادهم با بیان اینکه آنطور نیست که همه دنیا به این نتیجه رسیده باشند که آموزش‌های زبان را پیش از دبستان آغاز کنند اظهار کرد: سن شروع آموزش زبان دوم در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران این آموزش از کلاس هفتم شروع می‌شود و ما در دوران دبستان بیشتر روی تقویت بنیه فارسی متمرکز می‌شویم. اگر بنیه فارسی دانش آموزان تقویت شود روی یادگیری همه دروس اثرگذار است. البته وقتی از آموزش زبان صحبت می‌کنیم مقصود ما فقط انگلیسی نیست. ما نخواستیم اسیر امپریالیسم زبانی بشویم به همین خاطر در سند تحول چند زبان دیگر از جمله عربی، آلمانی و ... نیز دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم آموزش زبان در دوره متوسطه را تقویت کنیم در پاسخ به اینکه آیا آموزش و پرورش همانطور که خواسته والدین است قصد ندارد آموزش‌های زبان را از دوره دبستان شروع کند؟، گفت: در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و بررسی‌های کارشناسانه‌ای در حال انجام است اما در شرایط فعلی به هیچ وجه موافق با اجرای آموزش زبان در برنامه رسمی دوره ابتدایی نیستیم و چیزی تحت عنوان آموزش زبان نه در دوره رسمی و نه در دوره‌های فوق برنامه وجود ندارد و اگر غیر از این در مدارس رخ دهد تخلف محسوب می‌شود.

توضیحاتی درباره تغییر نام وزارت آموزش و پرورش به وزارت تربیت رسمی و عمومی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در واکنش به اظهارات اخیر معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تغییر نام این وزارتخانه به «وزارت تربیت رسمی عمومی» گفت: واژه آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت یک واژه نوظهور در کشور ماست که قدمت صد و اندی ساله دارد و شما در کتاب‌هایی چون گلستان و کلیله و دمنه این دو واژه را نمی‌بینید. زمانی که نظام جدید آموزشی مطرح شد واژه آموزش و پرورش از ترجمه واژه education گرفته شد.

وی افزود: از همان روز اول این ترجمه موافق و مخالفانی داشت و برخی معتقد بودند دو واژه آموزش و پرورش در کنار یکدیگر کج تابی دارد و نوعی دوگانگی را به ذهن متبادر می‌کند. ما در زمانی که سند تحول تدوین می‌شد برای حل این مشکل ۷۰، ۸۰ ساله مکاتباتی با فرهنگستان زبان فارسی داشتیم تا یک واژه انتخاب شود که هر دو مفهوم آموزش و پرورش را منتقل کند. بررسی‌های مختلفی صورت گرفت و در نهایت به واژه «تربیت» رسیدیم. این پیشنهاد در آن زمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و مورد تایید هم قرار گرفت اما تصویب نشد.

نویدادهم ادامه داد: این یک پیشنهاد است و اگر روزی بخواهد جایگزین شود به راحتی قابل تغییر نیست زیرا در قانون اساسی و همه اسناد بالادستی واژه آموزش و پرورش استفاده می‌شود و باید مسیر طبیعی خود را طی کند اما در نهایت می‌توان گفت: تغییر نام وزارتخانه به عنوان پیشنهادی با پشتوانه علمی و کارشناسی قابل تامل است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه آموزش و پرورش نیازمند تغییر و افزایش کارآیی و اثربخشی است اظهار کرد: نقشه راه این تغییر و تحول سند تحول بنیادین است که اکنون به عنوان یک سند مادر در اختیار ما قرار دارد. ما سعی کردیم با نگاه آینده پژوهانه این سند را تولید کنیم. زیرا پیش فرض ما این است که دانش آموزان امروز شهروندان آینده هستند و باید مهارت خوب زیستن در آینده را به آنها منتقل کنیم. بچه‌های ما باید زندگی در عصر فناوری‌ها را بلد باشند.

درخواستی از نمایندگان برای پیش‌بینی ردیف بودجه جهت اجرای سندتحول

وی افزود: امروز تربیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیش از گذشته در زندگی افراد موضوعیت دارد. ما تلاش کردیم زیرساخت‌های اجرای سند از جمله راه اندازی دانشگاه فرهنگیان، تغییرات کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و زیرساخت‌های تجهیزاتی را فراهم کنیم. البته هنوز از حیث منابع با مشکلات جدی روبرو هستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس در فصل بودجه به این موضوع توجه کرده و ردیفی ویژه برای اجرای سند تحول در نظر بگیرند.

نویدادهم در پایان گفت: به این جمع بندی رسیده‌ایم که سیر وفاداری به سند و اجرای آن رشد یابنده است و سیستم بیش از گذشته به سمت اجرای سند تحول می‌رود و افق روشنی پیش روست.