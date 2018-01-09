به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پیونگ‌یانگ بعد از مذاکره‌ای که صبح امروز به وقت محلی، با سئول داشت؛ موافقت خود را با اعزام هیأتی بلندپایه به بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی که ماه میلادی آینده (فوریه) برگزار می‌شود؛ اعلام کرد.

این هیأت متشکل از ورزشکاران، اعضای کمیته ملی المپیک، هنرمندان، تماشاچیان، روزنامه‌نگاران و تیم حرکات نمایشی تکواندو خواهد بود.

این درحالی است که کره جنوبی پیشنهاد داد که اعضای خانواده‌هایی که بعد از پایان جنگ شبه‌جزیره کره پشت مرزهای ۲ کشور، گرفتار شده‌اند؛ دیداری با یکدیگر داشته باشند.

همچنین سئول پیشنهاد داد که ورزشکاران ۲ کشور، در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک، رژه مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

البته، هنوز مشخص نیست که آیا پیونگ‌یانگ با ۲ پیشنهاد مطرح شده از سوی سئول موافقت خواهد کرد یا خیر.

آخرین باری که ورزشکاران ۲ کشور، در زیر پرچم شبه‌جزیره کره رژه رفتند؛ به بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۰۶ باز می‌گردد.