  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

کره جنوبی امکان لغو موقت تحریم‎های کره شمالی را بررسی می‎کند

کره جنوبی امکان لغو موقت تحریم‎های کره شمالی را بررسی می‎کند

وزارت خارجه کره جنوبی می‎گوید این کشور در راستای تسهیل حضور ورزشکاران کره شمالی در المپیک زمستانی، امکان رفع موقت تحریم‎های پیونگ‎یانگ را بررسی می‏ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سئول از قصد خود برای بررسی گزینه رفع تدریجی تحریم‌های پیونگ‌یانگ در راستای تسهیل مشارکت ورزشکاران کره شمالی در المپیک زمستانی کره جنوبی خبر داد.

گفتنی است سئول در اقدامی یک‌جانبه شماری از مقامات کره شمالی را مشمول تحریم کرده تا مانع از ورود آنها به خاک کره جنوبی شود.

به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، رفع موقت تحریم‌های پیونگ‌یانگ مستلزم رایزنی با شورای امنیت و دیگر کشورهای دخیل در بحران شبه‌جزیره کره است.

پیونگ‌یانگ بعد از مذاکره‌ای که صبح امروز به وقت محلی، با سئول داشت؛ موافقت خود را با اعزام هیأتی بلندپایه به بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی که ماه میلادی آینده (فوریه) برگزار می‌شود؛ اعلام کرد.

این هیأت متشکل از ورزشکاران، اعضای کمیته ملی المپیک، هنرمندان، تماشاچیان، روزنامه‌نگاران و تیم حرکات نمایشی تکواندو خواهد بود.

کد مطلب 4194990
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها