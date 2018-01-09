به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سئول از قصد خود برای بررسی گزینه رفع تدریجی تحریمهای پیونگیانگ در راستای تسهیل مشارکت ورزشکاران کره شمالی در المپیک زمستانی کره جنوبی خبر داد.
گفتنی است سئول در اقدامی یکجانبه شماری از مقامات کره شمالی را مشمول تحریم کرده تا مانع از ورود آنها به خاک کره جنوبی شود.
به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، رفع موقت تحریمهای پیونگیانگ مستلزم رایزنی با شورای امنیت و دیگر کشورهای دخیل در بحران شبهجزیره کره است.
پیونگیانگ بعد از مذاکرهای که صبح امروز به وقت محلی، با سئول داشت؛ موافقت خود را با اعزام هیأتی بلندپایه به بازیهای المپیک زمستانی کره جنوبی که ماه میلادی آینده (فوریه) برگزار میشود؛ اعلام کرد.
این هیأت متشکل از ورزشکاران، اعضای کمیته ملی المپیک، هنرمندان، تماشاچیان، روزنامهنگاران و تیم حرکات نمایشی تکواندو خواهد بود.
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