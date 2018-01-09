به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره جشنواره فیلم ایرانیان پراگ در کشور چک میزبان فیلم سینمایی «رفتن» برادران محمودی می شود.

این جشنواره از ۹ الی ۱۴ ژانویه برابر با ۱۹ دی ماه لغایت ۲۴ دی ماه برگزار می شود و فیلم های دیگری از جمله «کوه» ساخته امیر نادری، «وارونگی» ساخته بهنام بهزادی، «دوئت» ساخته نوید دانش، «تمارض» ساخته عبد آبست، «اسرافیل» ساخته آیدا پناهنده و ... در این رویداد هنری حضور دارند.

فیلم سینمایی «رفتن» با حضور کارگردان، ۲ نمایش در تاریخ های ۱۰ و ۱۳ ژانویه دارد و پس از هر نمایش جلسه پرسش و پاسخ برگزار می شود.

با صادر شدن پروانه نمایش فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی، این فیلم به زودی اکران می شود.

در یک سال گذشته فیلم «رفتن» موفق به دریافت چند جایزه جهانی شده است. شرکت فرانسوی دریم لب به مدیریت نسرین میرشب امتیاز پخش جهانی فیلم سینمایی «رفتن» را بر عهده دارد.

بازیگران فیلم عبارتند از رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی، افشین اخلاقی، بشیر احمد و شمس لنگرودی.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: کوهیار کلاری، صدابردار: محمدرضا حبیبی، طراح صحنه و لباس: امیرحسین باباییان، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، مشاور تهیه کننده و تولید: ارشاد محمودی، موسیقی: سهند مهدی‌زاده، مدیر تولید: علیرضا باقربیگی، دستیار و برنامه‌ریز: امیر علی‌یازی و مجری طرح: شیما قنبری و شیوا قنبری.