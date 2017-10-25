لوح تقدیر هیات داوران فستیوال جوانان سوچی برای برادران محمودی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که مراسم اختتامیه جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان روسیه با حضور ولادیمیر پوتین یکشنبه شب با شرکت بیش از سی هزار جوان از ۱۸۰ کشور جهان در شهر سوچی روسیه برگزار شد، در بخش سینمایی این جشنواره ۱۵۰ فیلم از سراسر جهان حضور داشتند.

در بخش فیلم فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان روسیه که در فاصله ۱۴ تا ۲۲ اکتبر به نمایش درآمد، فیلم سینمایی «رفتن» برادران محمودی موفق به دریافت لوح تقدیر هیات داوران و دو هزار دلار جایزه نقدی شد.

فیلم سینمایی «رفتن» برادران محمودی که در افغانستان و آمریکا نمایش عمومی داشته است در حال آماده شدن برای اکران در ترکیه و بلژیک است.

در یک سال گذشته فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه‌کنندگی جمشید محمودی موفق به دریافت چند جایزه بزرگ جهانی از جمله جایزه ویژه کارگردانی جشنواره بوسان، جایزه بهترین بازیگر زن برای فرشته حسینی از فستیوال بین‌المللی فیلم مراکش، جایزه بهترین فیلم از فستیوال بین‌المللی تریپولی، جایزه بهترین فیلم از فستیوال پارسی استرالیا و تندیس بهترین فیلم از نهمین فستیوال فیلم‌های افغانستانی استکهلم سوید شده است.

شرکت فرانسوی دریم لب به مدیریت نسرین میرشب امتیاز پخش بین‌المللی فیلم سینمایی «رفتن» را برعهده دارد.

«رفتن» قصه فرشته و نبی و قصه عشقی است که با درد خانه به دوشی و درد مهاجرت گره خورده است.

این فیلم محصول مشترک ایران و افغانستان است.

بازیگران فیلم عبارتند از رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی، افشین اخلاقی، بشیر احمد و شمس لنگرودی.

نویسنده: جمشید محمودی بر اساس طرحی از نوید محمودی. دیگرعوامل فیلم عبارتند از: مدیر فیلم برداری کوهیار کلاری، صدابردار محمد رضا حبیبی، طراح صحنه و لباس امیر حسین باباییان، طراحی و ترکیب صدا حسین قورچیان، مشاور تهیه کننده و تولید ارشاد محمودی، موسیقی سهند مهدی‌زاده، مدیر تولید علیرضا باقربیگی، دستیار و برنامه‌ریز امیر علی‌یازی و مجری طرح شیما قنبری و شیوا قنبری.