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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد:

توجه به ایمنی جاده های در حال توسعه استان ضروری است

توجه به ایمنی جاده های در حال توسعه استان ضروری است

یاسوج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: توجه به ایمنی جاده های در حال توسعه استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خوان پایه ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: لازم است که موارد مختلف ایمنی در جاده های در حال توسعه و ساخت استان دیده شود.

خوان پایه با بیان اینکه توجه به ایمن سازی در حوزه روستاهای حاشیه راه ها مورد تاکید است، عنوان کرد: با انجام برخی از پروژه توسعه راه ها، روستاها در پایین دست و بالا دست جاده قرار می گیرند که تامین امنیت کاربر و جاده اولویت محسوب می شود.

وی افزود: باید عبور از عرض جاده در مناطق روستایی مورد توجه قرار گیرد و لحاظ شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان با اشاره به لزوم توجه به حوزه ابنیه فنی گفت: در برخی مناطق که تعمیر و افزایش ضریب ایمنی نیاز است، بررسی های لازم برای تحقق هدفگذاری ها انجام خواهد شد.

کد مطلب 4195295

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