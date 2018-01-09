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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

مدیر جهاد کشاورزی هشترود خبر داد:

افزایش ۳۳درصدی تولید عسل در هشترود

افزایش ۳۳درصدی تولید عسل در هشترود

هشترود- مدیر جهاد کشتاورزی هشترود از افزایش ۳۳درصدی تولید عسل در این شهرستان خبر داد.

مجید احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تولید بیش از ۲۳۵تن عسل و افزایش ۳۳درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: کندو داران هشترودی امسال توانستند ۲۵۳تن از۲۴هزار کندو عسل تولید کنند و روانه بازارهای داخلی و خارج استان کنند.

وی ادامه داد: این تعداد از زنبور داران که بیش از۵۳۵ نفر را شامل می شود که این افراد دارای ۲۴هزار و۳۲۹ کلنی زنبور می باشند که متوسط تولید عسل برای هر کندو حدود ۱۰/۵کیلو گرم است.

احمدی همچنین ادامه داد: باتوجه به این که در شهرستان هشترود کارخانه بسته بندی و فراوری این محصول وجود ندارد اگر این  عسل که یکی ازمرغوب ترین محصولات آذربایجان شرقی است درکارخانه فراوری و بسته بندی شود می تواند به یک برند خوب تبدیل شود.

کد مطلب 4195439

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