جهانگیری درگذشت حجت الاسلام «مهدی مظاهری» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس جمهور در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و روحانی پارسا و مردمی حجت الاسلام شیخ مهدی مظاهری را تسلیت گفت.
متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر تأسف انگیز درگذشت عالم جلیل القدر و روحانی پارسا و مردمی حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی مظاهری که عمر بابرکت خود را در راه نشر و ترویج معارف اسلامی و قرآنی و نیز خدمت به مردم صرف نمود، موجب تألم و تأثر گردید.
این ضایعه غمبار را به حوزه های علمیه، مردم شریف استان اصفهان و به ویژه به بیت مکرم ایشان صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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