جهانگیری درگذشت حجت الاسلام «مهدی مظاهری» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس جمهور در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و روحانی پارسا و مردمی حجت الاسلام شیخ مهدی مظاهری را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر تأسف انگیز درگذشت عالم جلیل القدر و روحانی پارسا و مردمی حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی مظاهری که عمر بابرکت خود را در راه نشر و ترویج معارف اسلامی و قرآنی و نیز خدمت به مردم صرف نمود، موجب تألم و تأثر گردید.

این ضایعه غمبار را به حوزه های علمیه، مردم شریف استان اصفهان و به ویژه به بیت مکرم ایشان صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور