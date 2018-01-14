نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری اعلام شد/ قبولی بیش از ۵۳۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی انتخاب رشته مجدد کردند با توجه به ظرفیت، ۵۳۷ نفر در رشته های مختلف پذیرفته شدند.

پذیرفته شدگان باید از روز سه شنبه ۲۶ دی تا شنبه ۳۰ دی به دانشگاه محل پذیرش مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک ثبت نامی خود اقدام کنند.

با توجه به اطلاعیه مرحله تکمیل ظرفیت، رشته های بیماری های قلب و عروق، جراحی کلیه و مجاری ادراری، بیماری های مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی مخصوص مناطق محروم است.

آن دسته از رزمندگان که این رشته ها را انتخاب کرده و پذیرفته شده اند باید در موقع ثبت نام، تعهد مربوط به سهمیه مناطق محروم را داده تا بتوانند همانند داوطلبان مناطق محروم در این رشته ها ادامه تحصیل دهند.

همچنین رشته های روانپزشکی، زنان و زایمان و پزشک خانواده دارای مصاحبه است و افرادی که به مصاحبه دعوت شده بودند، نتیجه مصاحبه در گزینش نهایی آنها اعمال شده است.

بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی انصراف دهندگان از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت و پذیرش در آزمون پذیرش دستیار سال آینده (دوره چهل و پنجم) محروم هستند و ذخیره ای وجود ندارد.