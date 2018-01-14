رفع سد معبر در گلستان توسط شهرداری به طور جدی انجام می شود

علیرضا عرب در گفتگو با مهر در خصوص سد معبر در شهرستان گلستان گفت: به منظور حفظ نظم، جلوگیری از سد معبر، پاکیزگی محیط و زیباسازی منظر شهری، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهروندان و به استناد تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، نسبت به جمع آوری موارد سد معبر، رأساً اقدام می کند.

عرب با اشاره به صدور اخطاریه های لازم و نصب 15 مورد بنر در این خصوص اظهار داشت: در راستای کاهش آلودگی محیطی و ارتقاء سطح رفاه شهروندان و افزایش سطح رضایت مندی عمومی، شهرداری با موارد سدمعبر برخورد و نسبت به جمع آوری موارد سد معبر اقدامات لازم را به انجام می رساند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات سد معبر تاثیر بسزایی در چهره شهر دارد، گفت: این موارد شامل اخطاریه به کسبه،‌ خودروهای فرسوده، خاک و نخاله و ... می باشد که بخش عمده آن به درخواست شهروندان صورت پذیرفته است.

عرب در ادامه افزود: برای رفع معضل سد معبر لازم است در کنار برخورد قاطعانه، استمرار را نیز در دستور کار داشته باشیم تا این مهم برای اصناف نهادینه شود.

شهردار گلستان در پایان بیان داشت: صنوفی که به اخطاریه اکیپ‌های گشت رفع سد معبر منطقه توجه نکنند، اجناسشان جمع‌آوری می‌شود و باید از مراجع قانونی پیگیر اموالشان باشند.