امیر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه برای خدمات رسانی زمستانی خبر داد و گفت: به این منظور شن و نمک کافی در مخازن موجود در شهر، ذخیره شده است.

وی همچنین از به کارگیری ۹۰۰ نیروی خدماتی و نظارتی شهرداری کرمانشاه برای اجرای طرح زمستانی خبر داد و افزود: بسته های جدید شن و نمک در موقعیت‌های لازم ذخیره شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: همچنین به این منظور ۱۶ سایت عملیات زمستانی در سطح شهر کرمانشاه احداث شده است. نمک، محلول ماسه، نیرو، تجهیزات وماشین آلات نیمه سنگین برف روبی و نمک پاش نیز در هر سایت وجود دارد.

وی از خدمات دهی این معاونت در تمام نقاط شهر طی طرح زمستانی خبر داد و گفت: علاوه بر سایت های فوق در اماکن حساس، چون بیمارستان ها ومعابر شیب دار نیز بسته های شن و نمک توزیع شده است.

رحیمی گفت: یک هزار و ۵۰۰ تن نمک و ۷۰ تن محلول ضد یخ نیز برای طرح زمستانی خریداری شده و آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: ماشین آلات و تجهیزات برف روبی شهرداری نیز به منظور طرح زمستانی تجهیز و اورهال شده و پرسنل عملیات های زمستانی نیز مجهز به ابزار لازم هستند.

این مسئول تصریح کرد: حدود ۵۰ دستگاه کمپرسی، لودر، گریدر، تجهیزات و تیغه برف روبی بالابر نیز خریداری شده است. همچنین تانکرهای محلول پاش هم در مناطق شهرداری مستقر شده اند.