  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ دی ۱۳۹۶، ۸:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آمادگی شهرداری برای خدمات‌رسانی زمستانی/ذخیره شن و نمک کافی

آمادگی شهرداری برای خدمات‌رسانی زمستانی/ذخیره شن و نمک کافی

کرمانشاه- معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، از آمادگی این معاونت برای خدمات رسانی در فصل زمستان خبر داد و گفت: شن و نمک کافی در مخازن موجود در شهر ذخیره شده است.

امیر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه برای خدمات رسانی زمستانی خبر داد و گفت: به این منظور شن و نمک کافی در مخازن موجود در شهر، ذخیره شده است.

وی همچنین از به کارگیری ۹۰۰ نیروی خدماتی و نظارتی شهرداری کرمانشاه برای اجرای طرح زمستانی خبر داد و افزود: بسته های جدید شن و نمک در موقعیت‌های لازم ذخیره شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: همچنین به این منظور ۱۶ سایت عملیات زمستانی در سطح شهر کرمانشاه احداث شده است. نمک، محلول ماسه، نیرو، تجهیزات وماشین آلات نیمه سنگین برف روبی و نمک پاش نیز در هر سایت وجود دارد.

وی از خدمات دهی این معاونت در تمام نقاط شهر طی طرح زمستانی خبر داد و گفت: علاوه بر سایت های فوق در اماکن حساس، چون بیمارستان ها ومعابر شیب دار نیز بسته های شن و نمک توزیع شده است.

رحیمی گفت: یک هزار و ۵۰۰ تن نمک و ۷۰ تن محلول ضد یخ نیز برای طرح زمستانی خریداری شده و آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: ماشین آلات و تجهیزات برف روبی شهرداری نیز به منظور طرح زمستانی تجهیز و اورهال شده و پرسنل عملیات های زمستانی نیز مجهز به ابزار لازم هستند.

این مسئول تصریح کرد: حدود ۵۰ دستگاه کمپرسی، لودر، گریدر، تجهیزات و تیغه برف روبی بالابر نیز خریداری شده است. همچنین تانکرهای محلول پاش هم در مناطق شهرداری مستقر شده اند.

کد مطلب 4199930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها