برگزاری ۶ دوره آموزش پیشگیری از اعتیاد در مساجد جنوب شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام والمسلمین اذن الله خدایی، ، صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری ۶ دوره آموزش پیشگیری از اعتیاد با مشارکت ۶ مسجد شاخص خبر داد و افزود: اجرای این دوره آموزشی با هدف بهره گیری از ظرفیت شبکه تبلیغی و مساجد در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، در مقابل تهدید های دشمن و به اعتیاد کشاندن نسل جوان، تخریب باورها و نهاد خانواده برگزار می‌شود.

وی، تصریح کرد: این دوره طی دو مرحله در بهمن و اسفند ۹۶ در مساجد شاخص این منطقه از تهران با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

این مسئول فرهنگی، خاطر نشان کرد: از اساتید توانمند، با هدف توانایی جذب مخاطب و مشارکت بخشیدن گروه های هدف به‌ ویژه جوانان و نوجوانان از سوی این اداره برای اجرای دوره، دعوت به عمل آمده است.

رئیس تبلیغات اسلامی جنوب شرق تهران گفت: این دوره آموزشی در مساجد ولیعصر (عج)، حضرت ابالفضل (ع)، مسجد النبی (ص)، حوری، علی بن الحسین (ع) و روح الله برگزار خواهد شد.