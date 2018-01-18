شفر به دنبال انتقام منصوریان/ سپاهان در اندیشه قربانی کردن کریمی!

به گزارش خبرنگار مهر، چهار بازی از هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر باقی مانده و ۸ تیم امروز در غالب ۴ بازی به میدان می‌روند. استقلال و پدیده در مشهد بازی می‌کنند، فولاد میزبان پیکان است، نفت از سیاه جامگان پذیرایی می‌کند و سپاهان در رشت به مصاف سپیدرود می‌رود. شاید در این ۴ بازی بیشتر نگاه‌ها به شهر رشت باشد. چرا که ممکن است نتیجه این بازی روی سرنوشت سرمربی این تیم تاثیرگذار باشد.

* استقلال - پدیده

مشکلات این فصل استقلال از دیدار رفت آبی پوشان و پدیده آغاز شد. جایی که استقلال در ورزشگاه آزادی با دو گل که توسط قاضی و مهربان زده شد ناباورانه مغلوب پدیده شد و آن صحنه‌های دراماتیک در آخر بازی پیش آمد و زمینه برای استعفای منصوریان کاملا آماده شد.

استقلال و پدیده آخرین بازی بود که آبی‌ها از سید مهدی رحمتی در ترکیب خود استفاده کردند و اخبار رسیده از استقلال حکایت از آن دارد که امکان بازگشت رحمتی از این بازی به ترکیب آبی‌ها وجود دارد.

شفر در این بازی امکان استفاده از پادوانی، کریمی و شجاعیان را به دلیل محرومیت ندارد اما به جای آن سرور جباروف بعد از دو هفته غیبت بار دیگر به جمع بازیکنان استقلال بازگشته تا خط میانی این تیم ریتم همیشگی را پیدا کند.

شاگردان شفر بعد از آن که در جدول رده بندی هفته به هفته صعود کردند و به جایگاه چهارم رسیدند، به سیر نزولی بازگشته‌اند و مساوی‌های متوالی آنها باعث شده تا به رده ششم جدول تنزل پیدا کنند. آنها در صورت پیروزی در این بازی می‌توانند از سایپا در جدول عبور کرده و به جایگاه پنجم برسند و در صورت شکست ممکن است همین جایگاه را هم به پیکانی واگذار کنند که در همسایگی آنها ایستاده است.

شاگردان مهاجری بعد از جدایی محمد تقوی از کادر فنی‌شان با افت فنی نسبی مواجه شدند. البته کسر ۶ امتیاز از این تیم هم باعث شد تا انگیزه‌های فردی و تیمی آنها برای ادامه مسابقات پایین بیاید. هرچند بازی با استقلال و پرسپولیس به خودی خود به تیم‌ها و بازیکنان انگیزه می‌دهد. موقعیت پدیده به شکلی است که بیش از یک پله جای صعود و سقوط در پایان این بازی ندارد.

* فولاد - پیکان

دو تیم انگیزه‌های متفاوتی برای این بازی دارند. فولاد این فرصت را دارد که باتوجه به مساوی‌های پرسپولیس و پارس جنوبی با یک پیروزی خانگی موقعیتش در رده دوم جدول را تثبیت کرده و از فاصله امتیازی‌اش نسبت به پرسپولیس بکاهد.

اما انگیزه‌های پیکان و جلالی با فولادی‌ها متفاوت است. جلالی بعد از ۷ برد پی‌درپی حالا هفته‌هاست که در مسیر مساوی و باخت گام بر می‌دارد. آنها یکبار تا پله دوم جدول هم رسیدند اما هفته به هفته نزول کردند تا حالا در رده هفتم قرار داشته باشند. جلالی خوب می‌داند با این نتایج نارضایتی مدیرانش را سبب شده و چه بسا حتی موقعیت او در پیکان هم به خطر بیفتد.

خوشبختی پورموسوی این است که اکثر بازیکنان مصدوم و نا آماده‌اش برای این بازی رسیده‌اند. از فرشاد جانفزا هافبک گل ساز و گلزن این تیم گرفته تا احمد عبدالله زاده هافبک ملی پوش و حتی آرش افشین. این روزها ایمان مبعلی هم به فرم مطلوب نزدیک شده و در بازی‌های گذشته برای این تیم بسیار تاثیرگذار بوده است. حسن بیت سعید هم بعد از بازگشت به فولاد با ۳ گل و یک پاس گل بهترین بازیکن این تیم در نیم فصل دوم بوده است.

پیکان برای آخرین بار در هفته یازدهم طعم پیروزی را چشید و در ۸ بازی گذشته هرگز پیروز نشده است. باید دید که آیا جلالی قادر به شکستن طلسم ۸ هفته‌ای خواهد بود یا خیر.

* نفت تهران - سیاه جامگان

شاید این دیدار از یک حیث فینالی برای تیم‌های انتهای جدولی محسوب شود. اما از یک سوی دیگر هر دو تیم و به خصوص نفت میزبان در تلاشند تا با پیروزی در این بازی به وضعیت خود در جدول سر و سامان دهند. نفتی‌ها اگر در این بازی هم پیروز شوند تاحدودی خرج شان را از تیم‌های سقوط کننده جدا می‌کنند و قدری حاشیه امنیت به این تیم باز می‌گردد.

بهترین وضعیت برای نفت پیروز شدن در این بازی و شکست سپیدرود در خانه‌اش است. چون در این صورت فاصله‌ای به اندازه ۴ امتیاز با مرز خطر در جدول پیدا کرده و این باعث می‌شود تا این تیم در هفته‌های آینده با استرس کمتری بازی کند.

افاضلی در نفت تهران هنوز طعم شکست را نچشیده و دوست ندارد این اتفاق برایش در یک دیدار خانگی بیفتد.

سیاه جامگان هم بعد از به خدمت گرفتن رضا عنایتی شرایط بهتری پیدا کرده. اگر آنها هفته گذشته مغلوب گل دقیقه ۹۰ علیپور نشده بودند، عنایتی هم مثل افاضلی طعم شکست را نچشیده بود.

فاصله امتیازی در انتهای جدول فعلا کم است و اگر سیاه جامگان در این بازی مستقیم پیروز شوند گره کور انتهای جدول کورتر هم خواهد شد.

* سپیدرود رشت - سپاهان

سپاهان بحران زده اگر از طوفان سپیدرود به سلامت عبور نکند از خط قرمز بحران رسما عبور خواهد کرد و فضا برای کار کردن کرانچار در این تیم تنگ که هست، تنگ تر هم خواهد شد. کافی است سپاهان این بازی را ببازد و در تهران نفت بر سیاه جامگان غلبه کند تا سپاهان رسما با خطر سقوط به لیگ دسته اول مواجه شود.

احتمال این که باتوجه به مصدومیت مهدی رحیمی بار دیگر شاهد حضور سعید آقایی در ترکیب اصلی سپاهان باشیم زیاد است. البته سپاهان یک غایب بزرگ دیگر به نام علی کریمی دارد که این هافبک ملی پوش مثل بازی گذشته سپاهان در این بازی هم غایب خواهد بود.

سپیدرود با ۱۶ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد و تنها در صورتی که در این بازی خانگی پیروز باشد این شانس را دارد که در هفته‌های آتی بتواند از منطقه خطر فرار کند.

چشم امید علی کریمی برای گلزنی به محمد نزهتی، حسین ابراهیمی و محمد غلامی تازه وارد است و اگر گلی وارد دروازه سپاهان شود احتمال این که نام یکی از این سه تن مقابل نام گلزن نوشته بشود زیاد است.

برنامه دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۲۹ دی ماه ۹۶

* سپیدرود رشت - فولاد مبارکه سپاهان - ورزشگاه سردار جنگل رشت ؛ ساعت ۱۵

داور: رضا عادل کمکها: سجاد طوری – ایوب غلامزاده داور چهارم: سعید رحیمی مقدم ناظر: محمدجواد تقی پور

* پدیده خراسان - استقلال تهران - ورزشگاه ثامن مشهد ؛ ساعت ۱۵

داور: اشکان خورشیدی کمکها: محمدرضا ابوالفضلی – مهدی عالیقدر داور چهارم: علی صفایی ناظر: محمدرضا فلاح

* نفت تهران - سیاه جامگان مشهد - ورزشگاه تختی تهران ؛ ساعت ۱۵

داور: حسین زرگر کمکها: رحیم شاهین – محمدعلی پورمتقی داور چهارم: علی احمدی ناظر: علیرضا کهوری

* فولاد خوزستان - پیکان تهران - ورزشگاه غدیر اهواز ؛ ساعت ۱۵

داور: کوپال ناظمی کمکها: سعید قاسمی – حمید سبحانی داور چهارم: حسین زمانی ناظر: ایرج نظری