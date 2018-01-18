پوستر بین المللی «دِرِساژ» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «درساژ» با نگاهی تازه و متفاوت به داستان زندگی چند نوجوان می پردازد که درگیر ماجرایی می شوند که شاید واقعیت زندگی نسل جدید در جامعه امروز باشد. با توجه به مضمون «دِرِساژ»، این فیلم قرار است در بخش «۱۴plu» که ویژه فیلم‌هایی برای نوجوانان بالای ۱۴ سال است، در جشنواره بین المللی برلین به رقابت بپردازد.

پوستر بین المللی «دِرِساژ» توسط امیر صحاف نیا طراحی شده است. همچنین پخش فیلم بر عهده کمپانی دریم لب به مدیریت نسرین میرشب است. در این فیلم علی مصفا، شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی فر، علیرضا آقاخانی، سیامک ادیب، جلال فاطمی، لویی سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط رضایی، به آفرید غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند.

‎عوامل تولید «دِرِساژ» عبارتند از نویسنده فیلمنامه: حامد رجبی، کارگردان: پویا بادکوبه، مشاور کارگردان: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی، طراح صحنه: کیوان مقدم، صدابردار: وحید مقدسی، مهدی صالح کرمانی، طراح گریم: محمود دهقانی، طراح لباس: سارا سمیعی، تدوینگر: سپیده عبدالوهاب، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، برنامه ریز: مینا سنگ سفیدی، دستیار اول کارگردان: أمین خنکال، منشی صحنه: سیمین آزادی، فاطمه سیدی، عکاس: امید صالحی، مستند پشت صحنه: یاسین ذاکر، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، جانشین تولید: فؤاد بوربور، مدیر تدارکات: آرش نجفی، آرش صالحی، مدیر تولید: مهدی بدرلو، تهیه کننده: روح الله و سمیرا برادری.

امسال و در بخش «نسل» جشنواره برلین، ۶۵ فیلم کوتاه و بلند در ۲ دسته «۱۴plus» (ویژه فیلم‌هایی برای نوجوانان بالای ۱۴ سال است) و «Kplus» (مختص فیلم‌های مربوط به کودکان بالای چهار سال) به نمایش گذاشته می‌شوند که از میان بیش از ۲ هزار اثر متقاضی انتخاب شده‌اند.