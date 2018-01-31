«دِرِساژ» برای دریافت جایزه بهترین فیلم اول برلین رقابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، برگزارکنندگان جشنواره برلین ١٨ فیلم اول را از میان دیگر آثار بخش های مسابقه، پانوراما، نسل، فروم و پرسپکتیو انتخاب کرده تا پس از داوری جایزه بهترین فیلم را دریافت کنند.

برنده جایزه این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره برلین معرفی می شود. برای کسب این جایزه فیلم های اولی از کشورهای همچون چین، ژاپن، شیلی و ایران حضور دارند و "دِرِساژ" نماینده سینمای ایران در این بخش است.

این جایزه ٥٠ هزار یورویی از سال ٢٠٠٦ در جشنواره برلین برای حمایت از نسل بعدی فیلمسازان اهدا می شود.

در این بخش داورانی از ایتالیا و رومانی این آثار را ارزیابی می کنند.

همچنین پیش از این فیلم «دِرِساژ» در بخش رقابتی نسل شصت و هشتمین جشنواره برلین پذیرفته شده بود.

در این فیلم علی مصفا، شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی فر، علیرضا آقاخانی، سیامک ادیب، جلال فاطمی، لویی سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط رضایی، به آفرید غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند.

