رضا استادی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به تازگی سومین رمانم با محوریت شهر «استانبول» را به پایان رسانده ام. این رمان با نام همین شهر نوشته شده و درباره سفر دو شخصیت دهه هفتادی ایرانی به شهر مذکور است.

وی افزود: این کتاب داستان دهه هفتادی هاست که در سال های اخیر به عنوان یک اکثریت موثر وارد عرصه اجتماع، اقتصاد و سیاست شده اند. داستان این کتاب در زمان حال اتفاق می افتد و از جایی آغاز می شود که دو دانشجوی دهه هفتادی به نام های هلنا و مهنا پس از ازدواج تصمیم می گیرند به ماه عسل بروند. مقصد آن ها یکی از شهرهای ایران است اما اتفاق هایی پیچیده پای آن ها را به استامبول باز می کند. آن ها که ساکن یکی از شهرهای مرکزی ایران بوده اند، در مواجهه با دنیای جدیدی که در استامبول می بینند، واکنش های متفاوتی نشان می دهند. برخی اتفاق ها نیز در انتظار آن ها است که روند داستان را پیچیده می کند.

این داستان نویس ادامه داد: دراولین رمانم با نام «هیچ وقت نامزد نبودیم» بخش های مهمی از داستان در شهر پاریس روایت می شد. در دومین کتابم با نام «بدون تو غیرممکن بود» هم بخش زیادی از داستان در دبی و بخش های محدودی در شهر تورنتو کانادا روایت شد. در هر دو این کتاب ها رویدادهایی اتفاق می افتاد که نیازمند این بستر جغرافیایی بود. در واقع برای پرهیز از تکرار مکررات و روایت قصه هایی پیش پا افتاده، انتخاب جغرافیای متفاوت می تواند بسیار موثر باشد. داستان این کتاب نیز کاملا متاثر از فضای استامبول است و قصه به گونه ای طراحی شده که فقط در این شهر می تواند رخ دهد. بر همین اساس در کنار تحقیق های کتابخانه ای، پژوهش های میدانی گسترده ای طی سفرهای مختلف به این شهر انجام دادم تا داستان واقعی و ملموس باشد.

استادی با اشاره به ساخت فیلم هایی مانند دیدار دراستامبول، آدم برفی، آکواریوم، یک سطر واقعیت، بغض و دیپلمات، گفت: در ادبیات داستانی معاصر با وجود تحقیق های گستره، با اثری مواجه نشدم که داستان آن در استامبول روایت شود البته سفرنامه ها و متون تاریخی مختلفی بود که آن ها را جهت آشنایی با نگاه نویسندگان ایرانی مطالعه کردم. اما در سینمای ایران فیلم های مختلفی با بهره گیری از فضای این شهر ساخته شده است. من هم برای نگارش این کتاب علاوه بر تماشای تمامی این آثار، فیلم های مستند و داستانی خارجی مختلفی را تماشا کردم تا این کتاب چیزی اضافه بر آن ها داشته باشد.

وی در پایان گفت: نگارش رمان ۳ سال طول کشید و قرار است توسط انتشارات برکه خورشید منتشر و راهی بازار نشر شود. کتاب در حال حاضر برای گرفتن مجوز چاپ به وزارت ارشاد رفته است. بنابراین به نمایشگاه کتاب تهران خواهد رسید.