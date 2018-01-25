تاثیر زردچوبه در بهبود حافظه و کاهش خطر آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از مطالعات نشان داده اند که زردچوبه دارای خواص درمانی متعددی از جمله تقویت سیستم ایمنی، ضدالتهاب و آنتی اکسیدان بودن است. برخی مطالعات هم خواص آن را در درمان سرطان نشان داده اند.

این تحقیق به بررسی تاثیرات مکمل کورکومین بر عملکرد حافظه در افراد بدون ابتلا به دمانس (زوال عقل) و همچنین تاثیر احتمالی کورکومین بر پلاک های میکروسکوپی در مغز افراد مبتلا به آلزایمر پرداخت.

گری اسمال، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «نحوه دقیق تاثیر عصاره کورکومین مشخص نیست، اما ممکن است ناشی از توانایی این ماده در کاهش التهاب مغز باشد که در هر دو بیماری آلزایمر و افسردگی حاد وجود دارد.»

این مطالعه شامل ۴۰ فرد بزرگسال بین سنین ۵۰ تا ۹۰ سال بود که دچار مشکلات خفیف حافظه بودند.

شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و به مدت ۱۸ ماه دو بار در روز دارونما یا ۹۰ میلیگرم کورکومین دریافت می کردند.

تمامی شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه و در فواصل شش ماهه تحت ارزیابی های شناختی قرار گرفتند؛ همچنین میزان کورکومین خون شان در ابتدای مطالعه و بعد از ۱۸ ماه بررسی شد.

به گفته اسمال، افرادی که کورکومین دریافت کرده بودند، شاهد بهبود قابل توجهی در حافظه و توانایی توجه شان بودند، اما افراد دریافت کننده دارونما، چنین تجربه ای نداشتند.

در تست های حافظه، وضعیت افراد دریافت کننده کورکومین در طول ۱۸ ماه تا ۲۸ درصد بهبود یافته بود.

این نتایج نشان می دهد مصرف این نوع کورکومین می تواند فواید شناختی مثمرثمری در طول سال ها داشته باشد.