۶ نماینده ایران راهی مرحله نیمه نهایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی از صبح امروز پنجشنبه در بندر ماهشهر استان خوزستان آغاز شده است و بعد از ظهر فردا با مشخص شدن نفرات برتر به پایان می رسد.

این مسابقات که جزو طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی محسوب می شود صبح امروز با حضور ۱۰ کشور خارجی آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، قرقیزستان، ترکیه، رومانی، اوکراین، ایتالیا، کوبا و بلغارستان و نمایندگان کشورمان برگزار شد که نتایج کشتی گیران کشورمان تا این مرحله از پیکارهای روز نخست به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم رضا خدری در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر باخا ایرمادزه از گرجستان مبارزه را شکست داد اما در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر ۷ مغلوب اکرم اوزترک از ترکیه شد، حمیدرضا خامسی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب ابراهیم نوراله یف از آذربایجان شد و مسلم نادری خادم نیز پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل باچانا پوت کارادزه از گرجستان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد. کشتی گیران کشورمان باید منتظر حضور حریفان خود در دیدار فینال باشند تا آن ها نیز شانس حضور در گروه شانس مجدد را بدست آوردند. البته با توجه به برخورد نوراله یف و پوت کارادزه در مرحله نیمه نهایی یکی از نمایندگان کشورمان از دور رقابت ها کنار خواهد رفت.



در وزن ۶۰ کیلوگرم میثم دلخانی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ژولچوبیکوف از قرقیزستان با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد، مهرداد مردانی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد با نتیجه ۴ بر صفر مراد بازاروف از آذربایجان را مغلوب کرد، وی در دور بعد با ساکیت گولیف از آذربایجان شکتی می گیرد و شیرزاد بهشتی طلا نیز پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل آیدیوس سلطانگالی از قزاقستان با توجه به آسیب دیدگی حریفش به پیروزی رسید اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل میرامبک آیناگولوف از قزاقستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.



در وزن ۶۳ کیلوگرم محمد نوربخش مقابل عبدالرحمن آتالان از ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ به پیروزی رسید، مصطفی کایدخورده مقابل طالح ممدوف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر یک شکست خورد و رضا عباسی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف خویچا تچیتاوا از گرجستان می رود.



در وزن ۶۷ کیلوگرم حسین اسدی مقابل میرجان شیرماخانبت از قزاقستان با نتیجه ۹ بر ۸ شکست خورد، محمد الیاسی پس از استراحت در دور اول در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۵ جانی ختسوریانی از گرجستان را شکست داد وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ویتالی فوگلایف از اوکراین می رود و محمدرضا گرایی نیز پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل میرجان شیرماخانبت از قزاقستان با نتیجه ۸ بر ۴ (ضربه فنی) مغلوب شد.



در وزن ۷۲ کیلوگرم افشین بیابانگرد در دور اول مقابل مصاف مورات داگ از ترکیه با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب شد و باید منتظر حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس کسب مدال برنز را بدست آورد، محمد حسن حسینی در دور نخست با نتیجه ۲ بر یک مقابل چنگیز اصلان از ترکیه شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، حسینی از دور رقبات ها کنار رفت. فرشاد بلفکه نیز در مصاف با آرتور پولیتایف از اوکراین با نتیجه ۱۲ بر ۶ به پیروزی رسید اما در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر یک (ضربه فنی) مغلوب دیمیو ژاداریف از قزاقستان شد بلفکه نیز باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا شانس ادامه کار در گروه بازنده ها را بدست آورد.



در وزن ۷۷ کیلوگرم محمد علی گرایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر تمرلان شادوکایف از قزاقستان را مغلوب کرد وی در دور بعد و مرحله یک چهارم نهایی نیز با نتیجه ۳ بر یک از سد باکوری گوگولی از گرجستان گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد، پژمان پشتام با نتیجه ۴ بر صفر نصیر حسن اف از آذربایجان را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۴ بر صفر کایراتبک توگولبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.و برومند اصلان پس از استراحت در دور اول در دور لوکا داریوزی از ایتالیا را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این گروه و برای حضور در دیدار فینال گرایی و اصلان به مصاف هم می روند و پشتام و سرکان آککویون با هم کشتی می گیرند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم مهدی ابراهیمی با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب مصاف کیوان رضایی شد و یوسف قادریان با نتیجه ۶ بر ۳ عزیزبیکوف از قرقیزستان را شکست داد. قادریان و رضایی در دور بعد به مصاف هم رفتند که رضایی با نتیجه ۶ بر ۳ قادریان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. حریف وی برای حضور در دیدار فینال دانیل الکساندراف از بلغارستان است.

در وزن ۸۷ کیلوگرم آرمان علیزاده در دور نخست مقابل متهان باشار از ترکیه با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، علیزاده از دور رقابت ها کنار رفت، سامان عزیزی پس از استراحت در دور اول در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۵ بر ۴ عظمت کوستابایف از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد حریف وی در این مرحله گئورگی کاتساناشویلی از گرجستان است.و بهروز هدایت پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل سامات شیرداکوف از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم علی اکبرحیدری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر اوزور دژوژوپبیکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه یک بر یک مقابل جنگ ایلدیم از ترکیه شکست خورد، امیر حسین حسینی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب جنگ ایلدیم از ترکیه شد و محمد یگانه نیز با نتیجه ۸ بر صفر اولجاس سیرلیبایف از قزاقستان را شکست داد وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی نیز با نتیجه ۱۲ بر صفر یوگنی ساوتا از اوکراین را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی برای حضور در دیدار فینال به مصاف اورخان نورایف از آذربایجان می رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند مسابقات در هر گروه به صورت دوره ای برگزار می شود که در گروه اول ابوالفضل نجفی، آلین الکسیوس از رومانی و بهنام مهدی زاده حضور دارند و در گروه دوم نیز شهاب قوره جیلی، آنتون ساونکو از قزاقستان و عثمان ایلدریم از ترکیه شرکت کرده اند. در این وزن قوره جیلی با نتیجه ۳ بر صفر ساونکو از قزاقستان را شکست داده و ابوالفضل نجفی نیز مقابل الکسیوس از رومانی با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.