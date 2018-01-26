۱۹۸۰ عنوان برنامه فرهنگی دهه فجر در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شکرنیا ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه با بیان اینکه امسال همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر ۳۰ هزار برنامه فرهنگی در قالب هزار و ۹۸۰ عنوان برنامه فرهنگی در بین جامعه و مردم سراسر این استان اجرا می شود افزود: تمام این برنامه ها با همکاری ۲۸ کمیته در بخش جوانان، دانشجویان، بسیج و آموزش و پرورش و اجرای برنامه هایی در سطح جامعه همراه است تا چهلمین بهار انقلاب پاس داشته شود.

وی با اشاره به لزوم جلوگیری از ترویج فرهنگ غربی در جامعه افزود: مردم غیرتمند جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این فرهنگ انقلاب کردند و باید در مقابل شیاطین ایستاد و همیشه حرف و عمل حق در این راه پیروز است.

شکرنیا بر گرامیداشت باشکوه سالروز ورود امام راحل به کشور تاکید کرد و افزود: مراسم سالگرد ورود امام راحل به میهن در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شده و زنگ انقلاب همزمان با سراسر کشور در تمامی مدارس شهری نواخته می شود.

وی با بیان اینکه بازخوانی اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، همچنین منویات رهبر معظم انقلاب در برنامه ها و مراسم ایام الله دهه فجر در تقویت و تحکیم ارزش و ارکان نظام مقدس جمهورس اسلامی نقش تعیین کننده و بسزایی دارد افزود: بستر سازی برای حضور نیرو های انقلابی و اقشار مختلف مردم در مراسم و برنامه ها از وظایف اصلی دست اندرکاران ستاد بخصوص کمیته ها و کارگروه های تخصصی است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: با توجه به اینکه تعدادی از ایام الله دهه فجر با ایام سوگواری حضرت زهرا (س) تقارن دارد باید شئونات ایام فاطمیه در تبلیغات محیطی و محل مراسم حفظ شود.