به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای کره جنوبی خود، از دیپلماسی به عنوان اصلی‌ترین راه حل بحران کره شمالی یاد کرد.

این درحالی است که وزارت خارجه کره جنوبی نیز ۲ روز پیش، استفاده از گزینه نظامی را برای حل بحران شبه‌جزیره کره غیرقابل پذیرش عنوان کرده بود.

در همین راستا، ماتیس گفت: باید از راه دیپلماسی، عقل و منطق را بر لفاظی‌های بی‌پروا و تحریکات خطرناک «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، تحمیل کرد.

وی افزود: پاسخ این تهدیدها، دیپلماسی است که نقطه اتکای آنها گزینه‌های نظامی خواهد بود تا راهی باشد برای تضمین اینکه دیپلمات‌های ما از موضع قدرت مذاکره می‌کنند.

ماتیس درعین‌حال از مذاکرات ۲ کره در جریان بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی استقبال کرد حال‌آنکه همزمان از لزوم حفظ فشارهای اقتصادی در راستای واداشتن کره شمالی به مهار برنامه موشکی-هسته‌ای خود، سخن گفت.