محبوب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح روند اجرایی طرح راه‌آهن اردبیل- میانه تصریح کرد: این خط ریلی به طول ۱۷۵ کیلومتر است.

وی با اذعان به اینکه اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ کلید خورده است، اضافه کرد: راه‌آهن اردبیل از پروژه‌های سخت ریلی بوده که شامل ۶۲ دستگاه تونل، چهار کیلومتر پل و ۱۰ دستگاه گالری است.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان این پروژه در ۱۲ قطعه اجرا می‌شود و قطارهای مسافری با ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و قطارهای باری با ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت می‌توانند تردد کنند.

حیدری با اشاره به اجرای هشت ایستگاه در این خط ریلی اضافه کرد: این پروژه از محل اعتبارات ملی اجرا می‌شود.

وی همچنین از مطالعه خط ریلی اردبیل- پارس‌آباد خبر داد و افزود: این خط ریلی نیز به طول ۲۴۰ کیلومتر مطالعه خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان متذکر شد: مجموع خطوط ریلی استان ۴۱۵ کیلومتر است که در صورت تکمیل و بهره‌برداری تحول قابل توجهی را در حمل و نقل باری و مسافری استان به دنبال دارد.