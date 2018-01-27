به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم «تارات» محصول مشترک ایران، ترکیه و کانادا است که بعد از حضور اکبر عبدی در این فیلم و فیلمبرداری سکانس‌های مربوط به حضور این بازیگر، ضبط بخش‌های اکشن این فیلم اکشن-پلیسی انجام شد.

همچنین شاران بهرامی فر از جمله ورزشکاران ورزش های رزمی ایران نیز جلوی دوربین رفت و فیلمبرداری فیلم «تارات» به کارگردانی پدرام بهرامی فر در حال حاضر به پایان رسید.

«تارات» فیلمی با مضمون اکشن-پلیسی درمورد یک باند قاچاق بین المللی عتیقه است که وارد ایران می‌شوند و پلیس ایران آنان را ردیابی کرده و ماجراهایی اکشن را به دنبال می آورد.

اکبر عبدی، نیما شاهرخ شاهی، شاران بهرامی فر، آمادنا شلمن، مهدی امینی خواه، آیدین خطائی، رضا آشتیانی، ساناز حسن پناه، بیتا تارم، فاتیما شیرافکن، محمد خراسانیان، آیت افشار، محمد امینی، مجید شکل آبادی و پدرام بهرامی فر از جمله بازیگران این فیلم هستند.

از دیگر عوامل «تارات» می توان به نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: پدرام بهرامی فر، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: آتنا محمودی، فیلمبردار: احمد کاووسی، فرزام گل سفیدی، صدابردار: احسان افشاریان، تدوین: فاطمه رستمی، دستیار تدوین: آمنه مختاری، منشی صحنه: مهسا ایران نژاد، آیلار تقوی، طراح گریم: حانیه طاری، طراح صحنه و لباس: صادق فهیمی، مدیر تولید: مجتبی نور محمدی، مدیر تدارکات: حمزه ایزد پناه و جلوه‌های ویژه: پدرام بهرامی‌فر اشاره کرد.